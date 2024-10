Vox se abstendrá al techo de gasto del Govern a cambio de que Baleares no acoja a más menores migrantes no acompañados

Los grupos parlamentarios votarán este martes en el Parlament la propuesta del Govern del techo de gasto de las cuentas de Baleares para el año que viene, que contará con más de 6,5 millones de euros. Tras unas intensas negociaciones con Vox, los de Abascal han anunciado este lunes que se van a abstener, mientras la oposición sigue mostrando su rechazo.

A la espera de cerrar un acuerdo definitivo con los 'populares' para la aprobación de los presupuestos de 2025, la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, ha asegurado que a cambio de esa abstención el Govern se ha comprometido a "no acoger a más menores migrantes no acompañados". De esta manera, el Ejecutivo Autonómico no aceptaría el reparto solidario que prepara el Gobierno central. Además, Vox sigue reclamando medidas como la "derogación de la ley de memoria histórica" y el plan de libre elección de lengua en los centros educativos de Baleares.

Por su parte, desde el PP defienden que se trata de un techo de gasto "histórico" y recuerdan que es el paso previo para la aprobación de los presupuestos de 2025. El portavoz del Partido Popular en el Parlament, ha querido destacar la "actitud positiva de Vox" en las negociaciones y ha dejado entrever que mantendrán esa buena sintonía para alcanzar futuros acuerdos. Aunque, Sebastià Sagreras no ha querido desvelar qué concesiones se harán a cambio del apoyo de los de Abascal en las islas.

Mientras, la oposición ha mostrado su rechazo al techo de gasto, así como han criticado la decisión de Vox. Los socialistas han señalado la relación entre ambos partidos. En palabras de su portavoz parlamentario, Iago Negueruela, el objetivo de esas negociaciones es "conservar la silla" tanto del presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne, como de la presidenta del Govern, Marga Prohens.

Desde Més per Mallorca han avanzado que votarán en contra. Los ecosoberanistas denuncian que el Govern esté negociando con sus antiguos socios de investidura y critica que Vox utilice los presupuestos de la Comunidad como moneda de cambio para impulsar las iniciativas de su programa electoral, según ha defendido su portavoz parlamentario, Lluís Apesteguía.

Se espera que el diputado por Formentera, Llorenç Córdoba, de apoyo al techo de gasto. Mientras, el diputado no adscrito, que antes formaba parte del grupo parlamentario Vox, Agustín Buades mantiene su silencio sobre el sentido de su voto, aunque ha avanzado que decidirá entre la abstención y el voto afirmativo.