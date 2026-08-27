Tres detenidos en Palma por asaltar una vivienda y encañonar, maniatar y amenazar de muerte a una familia.

La Policía Nacional ha detenido en Palma a tres hombres por presuntamente asaltar y robar en una vivienda, en la que también han intimidado, encañonado y amenazado de muerte a una familia.

Según señala la Policía Nacional en una nota de prensa, los hechos ocurrieron el pasado viernes a las 14.30 horas en las inmediaciones del barrio de Son Puig y Son Roqueta. Tres hombres armados, de origen colombiano, asaltaron la vivienda y se encontraron con las hijas de los propietarios, que gritaron alarmadas. Uno de los asaltantes cogió del cuello a una de las jóvenes y la encañonó con una pistola.

Ante los gritos, los propietarios fueron a buscar a sus hijas y encontraron a los tres hombres armados, uno de ellos encañonando a una de las chicas. Los ladrones amenazaron de muerte a la familia en todo momento. "Al suelo", "al piso" o "si os movéis, os matamos", son algunas de las amenazas.

En ese momento, uno de los asaltantes agarró al propietario y lo introdujo a la fuerza en una habitación junto al resto de familiares, donde los maniataron. Posteriormente pidieron al propietario que les entregase el dinero.

El hombre, en vista de la situación, les entregó el dinero que tenía en la habitación y, acto seguido, uno de los agresores se dirigió a otra habitación, directamente a una caja fuerte oculta que sabían dónde se encontraba. Se apoderaron de ella -dentro había más dinero y un anillo- y abandonaron la vivienda.

Las víctimas indicaron a los investigadores que los hombres iban armados con pistolas y que vestían con ropa y cascos de obra y con gafas de sol.

La Policía Nacional investigó los hechos y averiguó que los asaltantes habían ido a la vivienda en la furgoneta de una empresa, sin autorización ni conocimiento de los responsables de la mercantil.

Los agentes lograron identificar a los asaltantes y a otras personas implicadas. Uno de los investigados había trabajado en la vivienda de los hechos en el pasado y tenía información de donde se encontraba la caja fuerte. Por ello, se descartó totalmente la participación de una empleada doméstica y se comprobó que no tenía relación con los asaltantes.

Con todo los datos e investigaciones realizadas, la Policía Nacional detuvo el pasado martes a los tres hombres. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.