Trablisa, responsable de la seguridad del Conde de Godó por séptimo año consecutivo

Trablisa, empresa nacida en Palma hace 50 años custodia esta semana uno de los torneos de tenis más importantes de España. Trablisa es, por séptimo año consecutivo, la encargada de la seguridad del Barcelona Open Banc Sabadell - 73º Trofeo Conde de Godó, que se celebra en el Real Club de Tenis Barcelona-1899 y espera superar los 100.000 asistentes.

La compañía despliega un equipo de más de 140 profesionales especializados y un dispositivo de seguridad híbrido que combina personal cualificado con tecnología avanzada: sensores de alta capacidad, sistemas inteligentes de monitorización y herramientas predictivas que permiten anticipar incidencias en tiempo real. El plan de seguridad y emergencia ha sido desarrollado en colaboración con la dirección del club y en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

No es la primera gran cita que Trablisa tiene en su historial. La empresa mallorquina ya gestionó la seguridad de la final de la Copa Davis de 2004 en Sevilla, las finales de la Copa del Rey de fútbol de 2019, 2020 y 2021, y varios partidos de la Selección Española en La Cartuja.

Fundada en Palma en 1975, Trablisa cuenta hoy con más de 12.000 profesionales y presencia en todo el territorio nacional, Portugal y México, donde es referente en seguridad aeroportuaria. La empresa se sitúa entre las tres primeras compañías del sector en España.