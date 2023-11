Toni Costa sobre el nombramiento de Serra: "No considero que deba dimitir, ni voy a dimitir"

El vicepresidente y conseller de Hacienda, Economía e Innovación, Antoni Costa, ha defendido este lunes el nombramiento al inicio de legislatura del exdirector gerente de la Entidad Pública Empresarial de Telecomunicaciones e Innovación (Ibetec), Juan Antonio Serra Ferrer, procesado por agresión sexual, y ha asegurado que no considera que "que deba dimitir, ni voy a dimitir".

En rueda de prensa, el vicepresidente del Govern de Marga Prohens ha reconocido que se "equivocó" al elegir a Serra, amigo personal suyo y "buen profesional" para este cargo, a pesar de que conocía esas acusaciones. Sin embargo, ha mantenido, este "error no justifica" en ningún caso su dimisión como conseller y vicepresidente del ejecutivo autonómico, que ha sido exigida de manera reiterada este lunes por los partidos de la oposición al Govern del PP.

Costa ha dejado claro que él está a "disposición" de la presidenta del Govern, Marga Prohens, y ha insistido en que solo él conocía las acusaciones contra Serra Ferrer, pero creyó en su palabra y se guió por el principio de presunción de inocencia. "Confié en su palabra y respeté la presunción de inocencia; en todo momento me trasladó que lo que se había publicado en prensa era falso, por lo que confié en su palabra; creo que me evoqué al confiar en su palabra", ha declarado Costa.

Un juzgado de instrucción de Palma ha ordenado la apertura de juicio oral contra Serra Ferrer por intentar besar y lamer la cara en un restaurante de Palma a una desconocida en mayo de 2022 y agredir a un policía cuando fue detenido por estos hechos, acusaciones por las que la Fiscalía pide para él 3 años de cárcel.

Costa ha insistido en la idea de la confianza en el testimonio inicial que le dio Serra Ferrer, pero la apertura de juicio y, sobre todo, la lectura el pasado viernes del escrito de acusación de la Fiscalía llevó al conseller a prescindir de su director general. "Vi que me equivoqué y en cuestión de horas decidí su destitución", ha relatado. Serra Ferrer estaba "convencido" de que el caso se archivaría y que nunca se celebraría un juicio porque las acusaciones no tenían "trascendencia" y no eran ciertas, ha manifestado Costa.

Sin embargo, la Universitat de les Illes Balears (UIB), donde Serra Ferrer impartía clases, decidió apartar al docente de manera inmediata al conocerse las acusaciones, sin consultar al propio acusado, mientras que el conseller creyó en su testimonio: "A día de hoy, la UIB acertó y yo me equivoqué, ésta es la realidad", ha reconocido. El vicepresidente ha iniciado su intervención con la intención de ser "muy sincero", reconocimiento que cometió un error al nombrar a Serra Ferrer como parte del equipo directivo de la conselleria.

"El compromiso del Govern contra la violencia machista es absoluto. Es un tema que el Govern tiene muy claro y, por ello, se ha actuado desde la máxima contundencia (tras hacerse público la apertura de juicio oral)", ha manifestado el conseller. Preguntado si en su día, al inicio de legislatura, informó en algún momento a la presidenta del Govern de las acusaciones en contra de Serrar Ferrer, el conseller ha respondido de manera firme que solo él conocía la situación. Su nombramiento, ha hecho hincapié, no fue en ningún caso porque fuera amigo suyo, sino por su profesionalidad y porque ya había estado al frente de varias empresas.