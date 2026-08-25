Simebal reclama un modelo de financiación autonómica permita a Baleares retener médicos

El Sindicato Médico de Baleares (Simebal) ha reclamado que el nuevo modelo de financiación autonómica reconozca "de manera efectiva" la singularidad del archipiélago y financie los sobrecostes que soportan sus servicios públicos como consecuencia de la insularidad, el crecimiento demográfico y la elevada población flotante.

La organización sindical, en un comunicado, ha señalado que Baleares tiene que competir con otras comunidades autónomas para atraer y retener médicos "con una clara desventaja", el elevado precio de la vivienda, el coste de la vida y las dificultades propias de un territorio insular.

Un médico que se plantea trabajar en las Islas no compara únicamente su salario, sino también cuánto le cuesta vivir y acceder a una vivienda, por lo que el sindicato ha considerado "contradictorio" que "se reconozca la necesidad de establecer complementos e incentivos específicos para atraer profesionales y, al mismo tiempo, no se garantice a la comunidad autónoma la financiación necesaria para hacerlos efectivos".

Simebal ha considerado que las necesidades sanitarias del archipiélago "tampoco pueden calcularse únicamente en función de la población empadronada", dado que durante buena parte del año la población real aumenta por unos turistas que también utilizan las urgencias, los centros de salud, los hospitales y el resto de los dispositivos asistenciales.