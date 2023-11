Sergio Rodríguez (Vox Baleares), en Onda Cero: "La oficina lingüística se creará a principios de 2024"

Vox niega que vaya a retirar su ley para crear una Oficina de Libertad Lingüística en Baleares, tal y como publican varios medios locales este lunes. Lo ha asegurado así en Onda Cero Mallorca el diputado y portavoz parlamentario adjunto Sergio Rodríguez. Rodríguez niega así la mayor y defiende la oficina lingüística de Vox Baleares.

"No hemos retirado ningún proyecto de ley ni hay intención de hacerlo", ha dicho el portavoz parlamentario adjunto recientemente dimitido de su cargo como secretario general del partido. El representante de la formación verde, además, ha alegado que su iniciativa legislativa se "puede mejorar y variar" durante su tramitación.

En palabras de Rodríguez, la Oficina de Libertad Lingüística entrará en funcionamiento "a principios de 2024, en enero o febrero" y, además, tiene una partida presupuestaria destinada de 750.000 euros. Ha matizado que "aún no se sabe" quién la dirigirá "pero hay varios nombres" sobre la mesa. Precisamente este martes estaba previsto iniciar su tramitación parlamentaria.

Preguntado por si la Oficina tendrá capacidad sancionadora, Sergio Rodríguez ha sido tajante: "Claro que sí, se multará a los incumplidores, si no, no tendría sentido". En este caso, las multas pueden alcanzar los 100.000 euros para las administraciones que no emitan sus comunicaciones públicas en las dos lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

También protegeremos los derechos de los catalanoparlantes," asegura Rodríguez, aunque insiste en que "la discriminación" en Baleares la "la sufre el castellano.