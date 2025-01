"La realidad nos ha superado": FITUR necesita una transformación digital urgente

La Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR) ha cerrado sus puertas con un balance positivo en cuanto a afluencia de público y participación, pero también ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar las infraestructuras tecnológicas para seguir siendo un referente mundial.

La experta en Transformación Digital de Destinos Turísticos Inteligentes y vicepresidenta de Turistec, Dolores Ordóñez, ha destacado en Onda Cero el aumento de visitantes y expositores en esta edición, lo que ha generado una mayor demanda de conectividad y servicios digitales.

"Cada vez los stands han avanzado más en cuanto a digitalización", ha señalado Ordóñez, "tenemos stands que están totalmente digitalizados, con paneles interactivos en tiempo real. Esto significa que los módems, la Wifi, el ancho de banda no pueden seguir siendo los de hace 5 o 10 años".

La experta ha lamentado que Ifema aún no haya adaptado sus infraestructuras a estas nuevas necesidades, lo que provoca problemas de conectividad y saturación de redes. "No podemos ver que la Wifi de la feria no funcione, e incluso tenemos saturación en las antenas de los móviles", ha añadido.

Ordóñez ha subrayado que la falta de una buena conexión a Internet afecta tanto a los expositores como a los visitantes, que necesitan estar conectados para trabajar, comunicarse y compartir contenidos en redes sociales. "La Feria tiene que ser un referente porque además se está comunicando todo lo que está sucediendo en la empresa", ha afirmado.

Además, ha recordado un incidente ocurrido durante las presentaciones de la delegación balear, que no pudieron ser ofrecidas por streaming debido a un fallo técnico. "Siendo la promoción turística clave en estos momentos, ¿se está quedando FITUR atrás con respecto a otras ferias internacionales?", se ha preguntado.

Ordóñez ha instado a los organizadores de FITUR a reconocer el número de visitantes y las necesidades de los stands para adaptar las infraestructuras a la demanda real. "Es importante avanzar tecnológicamente porque la realidad nos ha superado", ha concluido.

A pesar de los desafíos tecnológicos, Ordóñez se ha mostrado optimista sobre las perspectivas para el turismo en 2025, y ha destacado que se espera un aumento en la capacidad de gasto de los turistas y un mayor enfoque en la desestacionalización.