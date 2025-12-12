El Real Club Náutico de Palma reactiva su proyecto de remodelación

El Real Club Náutico de Palma ha logrado resolver años de incertidumbre tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que reconoce su derecho a conservar sus instalaciones y obtener la prórroga de su concesión portuaria por 20 años, en los términos pactados con la Autoridad Portuaria de Baleares en 2019. La APB ha decidido acatar el fallo sin recurrir, cerrando un conflicto que se prolongaba desde 2015.

Con esta resolución judicial, el club puede ahora avanzar en su ambicioso proyecto de remodelación que contempla el derribo de los edificios amarillos situados en la entrada del club y su sustitución por nuevas construcciones más eficientes y adaptadas a las necesidades actuales. El histórico edificio blanco, sede central del club, se mantendrá en su esencia aunque requiere algunas reformas internas.

El proyecto también incluye la ampliación de la esplanada destinada a vela ligera y piragüismo, así como la creación de un aparcamiento subterráneo de aproximadamente 100 plazas que contribuiría a descongestionar el tráfico rodado en Contra Muelle Mollet, especialmente durante los días en que el club acoge competiciones deportivas.

Sin embargo, el retraso de ocho años en la resolución del conflicto ha obligado al club a recalcular el proyecto. Rafael Gil, presidente del Real Club Náutico de Palma, señala que los costes de construcción en Baleares han variado significativamente desde que se presentó la propuesta inicial en 2015, lo que requiere ajustar las inversiones previstas a la viabilidad económica actual.

El primer paso será formalizar la concesión con la Autoridad Portuaria para poder presentar el proyecto básico y de ejecución, y posteriormente solicitar las licencias municipales correspondientes. Gil confía en que el Ayuntamiento de Palma tramite las licencias con celeridad para poder ejecutar las obras lo antes posible.

El Real Club Náutico de Palma gestiona un presupuesto de 15 millones de euros anuales que reinvierte íntegramente en actividades sociales y deportivas, generando un impacto económico directo estimado en 40 millones de euros anuales para la ciudad. Además de la remodelación de las instalaciones, el club también impulsa el proyecto de la futura Escuela Municipal de Vela, en colaboración con el Ayuntamiento de Palma y la Autoridad Portuaria.