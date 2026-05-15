Rafa Nadal abre en Manacor un nuevo museo que repasa su vida dentro y fuera de la pista

El extenista Rafa Nadal inauguró ayer en Manacor el nuevo Rafa Nadal Museum, un espacio renovado y ampliado que bajo el lema 'Inside the Legend' ofrece un recorrido íntimo por su carrera y su vida personal. A diferencia del museo anterior, el nuevo espacio apuesta por una experiencia más emocional y audiovisual, con salas temáticas que van desde sus recuerdos de infancia hasta los 22 títulos de Grand Slam.

El recorrido arranca con un túnel audiovisual inmersivo que introduce al visitante en la mente del joven Rafa, y continúa por espacios dedicados a su relación con la arcilla, su rivalidad con Federer y Djokovic en el llamado Big Three, y sus éxitos con España en los Juegos Olímpicos y la Copa Davis. Una de las salas más llamativas está dedicada a otros grandes del deporte mundial, con objetos originales de Michael Jordan, Serena Williams, Messi, Cristiano Ronaldo, Usain Bolt o Pau Gasol.

El espacio culmina con un vídeo final que el propio Nadal reconoció como su rincón favorito del museo. En la rueda de prensa posterior a la inauguración, el manacorí fue claro sobre su retirada: aseguró que llegó al límite de sus posibilidades físicas y que lo intentó hasta el final, no por ego sino porque era feliz haciendo lo que hacía. Y sobre su vida sin el tenis, no dejó lugar a dudas: "No lo echo de menos porque mi lugar ya no está ahí."

Nadal también quiso dejar claro cuál es el legado que le importa: prefiere ser recordado como "una buena persona de un pequeño pueblo de Mallorca" que por sus números. "Los números son números, no hace falta hablar de ello, lo importante es lo que eres como persona", subrayó.