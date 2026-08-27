CONCENTRACIÓN EN PALMA

Palma se concentrará en solidaridad con Ceuta y Jaime Martínez señala que lo sucedido debe "servir de advertencia"

El Ayuntamiento se ha sumado así a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias para concentrarse frente a los ayuntamientos como muestra de solidaridad con Ceuta.

Europa Press

Mallorca |

El Alcalde de Palma, Jaime Martínez, en la presentación de la nueva ordenanza cívica de la ciudad.
El Alcalde de Palma, Jaime Martínez, en la presentación de la nueva ordenanza cívica de la ciudad. | Ajuntament de Palma

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha invitado a la ciudadanía a participar en una concentración en la plaza de Cort el próximo miércoles, 2 de septiembre (20.00 horas), coincidiendo con el día de Ceuta, en solidaridad con la ciudad autónoma y para "defender la integridad territorial" de España, ya que en Baleares lo sucedido "tiene que servir de advertencia".

El Ayuntamiento se ha sumado así a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias para concentrarse frente a los ayuntamientos como muestra de solidaridad con Ceuta.

Martínez ha señalado que "lo que está sucediendo en Ceuta incumbe a todos" y que "tiene que servir de advertencia" a las Islas, según ha destacado en un vídeo publicado en Instagram y recogido por Europa Press.

Según ha indicado, en los últimos 15 meses, "han llegado más de 11.000 inmigrantes ilegales en pateras" a Baleares, algo que "da lugar a una presión inasumible de recursos y servicios públicos". En esta línea, ha criticado que "las políticas migratorias de Pedro Sánchez no encaran los problemas" de las Islas.

Por otro lado, ha instado a los palmesanos y a los mallorquines a "demostrar la solidaridad" con Ceuta porque, según ha considerado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus ministros "le están dando la espalda" a la ciudad.

El primer edil ha exigido en la red social al Gobierno central que "destine todos los recursos necesarios a defender la integridad territorial y la soberanía" de España y "a dar la seguridad necesaria a todos los ciudadanos de Ceuta".

Martínez ha destacado que "Sánchez debe dejar de mirar a otro lado" y ha criticado la "desidia" del presidente y del resto del Ejecutivo central. En este sentido, ha reclamado "una defensa a ultranza de los derechos de los ceutís".

"Ahora es el momento de defender, sin ninguna duda, a Ceuta y a los ceutís, porque defender Ceuta es defender nuestra integridad", ha concluido.

EL PP ANIMA A ASISTIR

Por su parte, el PP balear ha animado a los ciudadanos de las Islas a participar en la concentración frente el Ayuntamiento de Palma y en aquellas que se convoquen ante los consistorios de otros municipios en señal de apoyo a Ceuta.

La secretaria general del PP en Baleares, Sandra Fernández, ha invitado a la participación porque "Ceuta forma parte de España y lo que afecta a los ceutíes" concierne "a todos".

Fernández ha sostenido que estas concentraciones deben servir "para hacer visible la solidaridad" y "trasladar a Ceuta un mensaje de unidad y apoyo" para demostrar que Baleares "está al lado de los ceutís".

"Desde Palma y desde cada municipio de Baleares que se sume a esta convocatoria queremos trasladarles nuestra cercanía, nuestro afecto y nuestro respaldo", ha concluido Fernández.

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