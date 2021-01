Organizadores de la protesta de hostelería se reúnen con Negueruela y aseguran que se anunciarán ayudas "muy positivas"

El promotor de la protesta en Palma contra las restricciones COVID dictadas por el Govern, Víctor Sánchez, se ha reunido este jueves por la tarde con el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, para tratar la situación que atraviesa la restauración, así como otros sectores afectados por las medidas frente a la pandemia.

En declaraciones a Europa Press, Sánchez ha asegurado que este viernes el Govern anunciará medidas "muy positivas". "Sé las medidas que se van a tomar, las he visto bien. Me parecen muy positivas para una parte de la ciudadanía", ha señalado.

El organizador de la concentración del pasado martes en Palma ha explicado que estas ayudas irán a muchas más empresas que no son de hostelería de forma indirecta. "Estoy muy contento con el tema de las ayudas a la financiación", ha resaltado.

No obstante, ha apuntado que "esto no va de una negociación de dos o tres horas". "No nos relajemos, va de la responsabilidad que tienen ellos con nosotros para subsanar cada uno de nuestros problemas", ha indicado en referencia al Ejecutivo balear.

"Seguimos sin poder trabajar y sin poder abrir durante estos 15 días, pero mañana se va a sacar un paquete de ayudas que no se han visto nunca gracias a la presión del pueblo. Gracias a la presión de la ciudadanía vamos a conseguir de momento muchas cosas que lógicamente no van a llegar a todo el mundo", ha añadido.

De acuerdo con el promotor de la protesta que tuvo lugar este martes en Palma donde se congregaron cerca de 4.000 personas, el conseller le ha instado a que "canalice a la gente". "Yo le he pedido que él canalice a su gente para ayudar a aquellos que lo necesitan", ha destacado. Asimismo, ha considerado que "dentro del traje de político y de conseller se encuentra una persona" a la que Sánchez ha asegurado que "ha conseguido tocar".

Según Sánchez, en la reunión han trasladado a Negueruela "los miles de problemas que han expresado miles de ciudadanos". "Va a haber mucha negociación en muchos ámbitos y en muchos sectores", ha indicado.

"Si no me hubiera apoyado el pueblo yo no estaría ahí sentado tomando medidas para mis compañeros que me excluyen, las medidas que se han tomado no me benefician en nada personalmente, pero sé que a muchos sí y para mucha gente ya es una victoria y no vamos a parar", ha concluido.

De acuerdo con Sánchez, en la reunión ha estado el conseller Negueruela, representantes de Pimeef Restauración y otro de los promotores de la protesta del pasado martes, Alberto Jareño.