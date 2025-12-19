NAVIDADES

Navidades bajo lluvia y frío en Baleares, según la Aemet

Las lluvias y el frío marcarán las Navidades en Baleares. La Agencia Estatal de Meteorología alerta de borrascas y frentes atlánticos que traerán precipitaciones superiores a las normales y temperaturas bajas.

Onda Cero Mallorca

Palma |

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que estas Navidades en Baleares estarán marcadas por las lluvias y el frío debido al paso de diversas borrascas y frentes atlánticos. La delegada de la Aemet en Baleares, María José Guerrero, ha advertido que la semana del 22 al 28 de diciembre presentará un tiempo inestable, tanto en precipitaciones como en temperaturas.

Aunque no todos los días serán lluviosos, la delegada ha precisado que se esperan precipitaciones por encima de lo habitual para esta época del año. Las temperaturas máximas rondarán entre los 15 y 17 grados, mientras que las mínimas oscilarán entre los 4 y 9 grados, valores inferiores a lo normal.

Para disfrutar de las celebraciones de Nochebuena, Navidad y Segunda Fiesta, la Aemet recomienda llevar abrigo y paraguas. A partir del lunes 23 de diciembre, se esperan temperaturas significativamente más bajas, con posibles precipitaciones en forma de granizo e incluso nieve en las cumbres por encima de los 1.000 metros.

