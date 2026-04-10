Los más de 500 huéspedes del hotel del derrumbe en Calvià serán realojados en establecimientos de la misma cadena

Los más de 500 huéspedes que se alojan en el hotel Zafiro Rey Don Jaime de Santa Ponça (Calvià) y que este jueves sufrió un derrumbe en el comedor serán reubicados a lo largo de este viernes en otros establecimientos de la misma cadena en Mallorca.

Así lo han explicado a Europa Press fuentes de la compañía, que han señalado que la incidencia ha afectado a la zona del comedor y la cocina, lo que ha imposibilitado seguir prestando el servicio a los clientes, por lo que se ha optado por la reubicación y que puedan seguir disfrutando de su estancia.

Los técnicos municipales y de bomberos, por su parte, están evaluando el alcance de la incidencia, que afectó a un forjado sanitario, que es una capa de seguridad entre la planta baja del terreno.

El incidente tuvo lugar este jueves, alrededor de las 21.00 horas y dejó dos heridos leves. Afectó a una superficie aproximada de unos 30 metros cuadrados, según la información facilitada por los Bomberos de Mallorca.

Una vez revisada la estructura por los bomberos, se precintó la zona afectada. Al lugar de los hechos se desplazaron bomberos del parque de Calvià, sargento, suboficial y técnicos. Inicialmente, algunos clientes habían dejado la instalación de manera voluntaria.