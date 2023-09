Marta Vidal en Onda Cero: "Si a mi me interesara el dinero, estaría en mi despacho"

Este martes ha comenzado la actividad parlamentaria y de control al Govern balear con un pleno tenso y muchas acusaciones entre oposición y Govern del PP. La respuesta que se ha hecho viral, sin embargo, ha sido la de la consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, a una pregunta del diputado por el PSIB-PSOE, Marc Pons, sobre el caso Metrovacesa.

Un día después de la sesión parlamentaria en la que Vidal amenazó a Pons con una querella criminal por vincularla a un fondo de inversión "cuyo nombre no sabe ni pronunciar", Marta Vidal ha concedido una entrevista a Onda Cero Mallorca para hablar del acceso a la vivienda en Baleares y las medidas que prepara "para solucionar el problema.

Preguntada por el cruce de acusaciones de este martes, la consellera de Vivienda sentencia: "Para mi hay líneas rojas que jamás se pueden traspasar, ni si quiera en política. Intentar atacar mi honorabilidad, inventándose cosas que no son aceptables, es una línea roja que no voy a tolerar."

CASO METROVACESA

Como abogada, Vidal llegó al Govern balear y empezó a rebuscar en los cajones. Por ello, al mes se encontró con una operación inmobiliaria para convertir 88 pisos en vivienda pública a pocos días de las elecciones del 28 de mayo. "Me parece sonrojante que con el escándalo de Metrovacesa, se vaciaron las arcas del Ibavi y de Puertos del Estado", afirma Vidal.

"Como abogada el expediente de Metrovacesa lo he revisado personalmente, no es que fuera una decisión inoportuna, es que es ilegal," asegura Marta Vidal. "He visto cosas, pero no las he dicho, porque soy una persona prudente y creo en la política limpia," cuenta Vidal tras reunirse con el consejo de administración del IBAVI para valorar la operación realizada por el anterior Govern de Armengol.

"La adopción de revocación la adoptó por unanimidad el consejo del IBAVI," ha dicho la consellera en Onda Cero. Una vez hechos los informes técnicos y jurídicos, el Govern del PP procedió a la revocación, el caso fue "más limpio, imposible". "No todo vale."

"Metrovacesa no es nuestro escándalo, es su escándalo," critica la consellera al diputado socialista Marc Pons.

SOBRE VPOs

Preguntada por cuántas viviendas públicas se compromete en esta legislatura el Govern, la titular de Vivienda insiste: "Hay que hacer una planificación estratégica, no podemos actuar de forma improvisada, nosotros ahora estamos haciendo un plan de vivienda." "No se trata de hacerse fotos, queremos hacer la mejor política posible."

Para conseguir más vivienda de protección oficial, no solo hay que construir, asegura Marta Vidal. "Hemos de hacer atractiva nuestra comunidad autónoma para que los inversores también ejecuten vivienda de protección pública," afirma.

DECRETO DE EMERGENCIA HABITACIONAL

El Govern del PP balear se ha comprometido este mes de septiembre a aprobar el decreto de medidas urgentes de emergencia habitacional para dotar de soluciones al sector para construir, rehabilitar y abaratar vivienda. "Vamos a solucionar el tema de la vivienda de manera global," asegura la consellera en Onda Cero.

"Se va a aprobar este mismo mes el decreto ley de emergencia habitacional, lo hemos hecho en menos de un mes." "Es un decreto ley que está super consensuado, tenemos absolutamente definidas todas las líneas estratégicas de cada una de nuestras consellerias."

El decreto ley irá a consell de Govern "en cuanto nos sintamos seguros de que está perfectamente redactado". Si no va esta semana, irá la siguiente, y si tiene que ir en octubre, no pasa nada, el plan es que salga perfecto," ha explicado la titular de Vivienda en previsión de la aprobación de la norma.

La consellera no quiere ponerle cifra a las viviendas que el decreto pondrá en el mercado o favorecerá el acceso a una vivienda asequible. "Todas las medidas tendrán efecto en el mercado". "El tema de la vivienda es urgente y no puede esperar."

"Hemos trabajado no solo en el decreto, sino también en que se pueda aplicar," en referencia al sector privado que acoge con satisfacción las medidas contempladas. "La previsión concreta no la podemos saber, depende de un montón de factores."

La consellera de Vivienda, Marta Vidal, insiste en que "nosotros nos comprometemos como gobierno a que nos vamos a dejar la piel, y nos la estamos dejando, para solucionar el problema de la vivienda." "El plan de vivienda lo estamos trabajando, ahora presentamos un decreto de vivienda."

LEY DE LA VIVIENDA

El Govern balear ya ha recurrido la ley nacional de vivienda y ha anunciado por activa y por pasiva que no aplicará en Baleares la norma estatal. "Nosotros vamos a hacer nuestra propia ley de la vivienda" que "chocará con la ley nacional, asevera Martas Vidal.

Entonces "se creará una comisión bilateral para ver qué aspectos pueden o no pueden cumplirse". "Reservar obligatoriamente el 50% del suelo urbanizable a VPO hace inviable las promociones." "Una vez hecha y aprobada nuestra ley, hablaremos en la comisión bilateral."

Sobre controlar o no a los grandes tenedores de vivienda, Marta Vidal cree que "la limitación de los precios de alquiler ya se trabaja en el decreto de emergencia habitacional", pero "para proteger al inquilino, hay que proteger a los propietarios".

A la pregunta de si hay que expropiar pisos si están vacíos, admite la consellera de Vivienda que "esta decisión es complicada". "Yo no considero que haya que expropiar pisos a nadie, sino incentivar al propietario a ponerlos en el mercado, no somos un gobierno intervencionista".