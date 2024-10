Marga Prohens afronta su primer Debate de Política General como presidenta hoy, centrado en vivienda y turismo

La presidenta del Govern, Marga Prohens, afronta la celebración este martes, 1 de octubre, y miércoles, 2, el primer Debate de Política General de Baleares de esta legislatura y, por ende, suyo como presidenta, que estará centrado en turismo y vivienda. La sesión plenaria comenzará el martes, día 1 de octubre, a partir de las 10.30 horas, con la intervención de la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, que no podrá durar más de 90 minutos.

Durante la intervención de la presidenta, se prevé que las políticas de turismo y vivienda del Govern ocupen un papel protagonista, entre otros temas de actualidad que puedan tratarse. Al día siguiente, el miércoles, 2, será cuando los grupos puedan intervenir en el pleno de la Cámara. El PP será el último grupo en intervenir, al ser al que pertenece la presidenta del Govern. Habitualmente, cada grupo que conforma el arco parlamentario tiene un tiempo máximo de intervención de 30 minutos, y la presidenta balear cuenta con un turno de réplica.

VIVIENDA Y TURISMO, LOS DOS GRANDES EJES DEL DEBATE

En cuanto a los temas que los grupos parlamentarios preparan de cara al Debate de Política General en Baleares, destacan de igual modo el problema de acceso a la vivienda y el debate sobre la saturación turística. No obstante, los grupos plantearán también cuestiones relacionadas con la movilidad, el uso social del catalán, la educación, la inmigración irregular, la seguridad o el autogobierno, entre otros.

En detalle, el portavoz parlamentario del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha avanzado que los socialistas abordarán los "grandes retos y problemas" de la comunidad a los que el Govern del PP "no ha dado respuesta en un año", como es la vivienda, cuya situación está "empeorando", y la educación o la sanidad, donde, en opinión de los socialistas, se han estado "creando problemas que antes no había". Además, durante el Debate, ha continuado, los socialistas trasladarán a Prohens su preocupación por que, "con más recursos que nunca --gracias, en su opinión, a políticas socialistas que en su momento rechazaba--", el Govern pueda "comenzar a hacer recortes en servicios públicos mientras renuncia a fondos europeos claves para la sociedad" y, no solo eso, si no que "crecen las listas de espera en dependencia, se prevé el despido del 30% de la plantilla del SOIB y renuncian a la creación de plazas públicas de FP y de enseñanza 0-3".

También, MÉS versará sobre el problema de la vivienda aunque éste no es el único tema que cree "prioritario" tratar en el Parlament, por lo que propondrá otros, como la necesidad de una diversificación económica, ligada al "decrecimiento turístico" y mejoras en movilidad además de la defensa del uso social del catalán y el autogobierno. El portavoz de MÉS, Lluís Apesteguia, ha avanzado que su Grupo propondrá al Govern duplicar la cuota tributaria actual del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y "destinar estos fondos a la diversificación económica ligada al decrecimiento turístico" por que "si no se reduce el peso del turismo en la economía de la comunidad cada vez será más difícil encarar las externalidades negativas del sector". También, propondrá "intervenir el mercado de la vivienda, porque éste se encuentra tensionado y no asegura el acceso a un derecho básico, especialmente en aquellos sectores más jóvenes".

De igual manera, el ecosoberanista defenderá las 45 mejoras que se han de llevar a cabo en la actual concesión de autobuses, "para mejores coberturas de pueblos y barriadas", pero también en materia de infraestructuras del transporte público de las islas, con "proyectos irrenunciables de movilidad ferroviaria", para que ésta sea "eficiente y competitiva". Y, finalmente, las políticas de promoción del uso social del catalán, "que es una obligación que tiene este Govern" y el autogobierno de Baleares, que, en opinión de Apesteguia, "es una cuestión olvidada" por parte del Ejecutivo autonómico, como se reflejó en el discurso de investidura de Prohens, donde "no dijo ni una palabra del desarrollo de autogobierno".

Unidas Podemos, se centrará de igual manera en el tema de la vivienda, y en la masificación turística. En palabras de la diputada del partido morado, Cristina Gómez, en el Debate de Política General de Baleares, esta formación volverá a "exigir" al Govern balear "un cambio de rumbo ante el colapso que se vive en las islas". La diputada Cristina Gómez ha considerado que la "vivienda es el principal factor de empobrecimiento de las Islas" y, según ha añadido, una de las principales causas de ello es la "presión externa que viene dada por el tema turístico, como viviendas destinadas al alquiler legal, pero también ilegal y que debería perseguirse de forma mucho más seria y con más contundencia".

Por este motivo, ha propuesto un cambio de modelo económico "que ponga en el centro a los residentes y no a los especuladores", como ha acusado Gómez de hacer a la presidenta Prohens y al PP, que, en su opinión, "gobiernan para hacer de comerciales de los promotores inmobiliarios". Por eso, ha concluido, "el plan del PP para afrontar la crisis de vivienda es una estafa para la mayoría social". La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, con motivo del Debate de Política General de Baleares, ha instado a la presidenta Prohens a que se "centre en los problemas de Baleares, no en dar continuidad a las políticas buenistas de la izquierda".

Cañadas ha confiado por otro lado en que la dirigente autonómica "explique a las familias, que todavía están esperando poder ejercer su derecho a elegir libremente la lengua de escolarización de sus hijos, según lo estipulado en el artículo 18 de la Ley de Normalización Lingüística, porque no han podido hacerlo en este periodo de matriculación", así como que traslade la respuesta de la Conselleria de Educación, que "sigue en un silencio preocupante". "Baleares necesita medidas urgentes en vivienda, infraestructuras, educación o sanidad, entre otras cosas", ha planteado asimismo, asegurando que, durante el Debate de Política General de Baleares, Vox "escuchará atentamente a la señora Prohens" para ver "si es una presidente de propuestas de campaña electoral o si, de lo contrario, escucha las propuestas que Vox ha ido haciendo durante estos meses".

Finalmente, el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras ha puesto en valor la capacidad de "gestión" y "solución" del Govern ante los "problemas heredados" de la legislatura anterior. Sagreras ha resaltado que el Govern llega al Debate con "los deberes hechos" y "cumpliendo con la palabra dada". El Govern trabaja para "mejorar la vida de los baleares", ha apuntado, por lo que ha destacado que ha tratado de aportar soluciones al problema de la vivienda, gestionar mejor la sanidad y la educación, y "encontrar el equilibrio entre el turismo y el bienestar de los residentes". El 'popular' ha acabado su intervención reprochando los "palos en la rueda" del PSIB e instándoles de cara al Debate de Política General de Baleares a "hacer autocrítica" y "propuestas en positivo".