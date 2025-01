Marcial Rodríguez asegura que las acusaciones de los funcionarios contra él son falsas y habla de "aquelarre mediático"

El conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, ha asegurado que las acusaciones realizadas de forma anónima contra él por funcionarios del departamento que dirige, que denunciaron un supuesto intento de agresión, amenazas y coacciones, son falsas y forman parte de un "aquelarre mediático"

Lo ha dicho la tarde de este jueves en un pleno extraordinario del Consell de Mallorca para dar explicaciones acerca de estas acusaciones, las cuales ha considerado que buscan "difamar y calumniar".

"Niego rotundamente cualquier acusación de falta de ética, abuso de poder u otras acciones que se aparten de la legalidad y la transparencia en mi gestión y la de mis colaboradores", ha dicho Rodríguez, quien ha lamentado que esté siendo sometido a un "juicio mediático" cuando él todavía no ha tenido acceso a la denuncia.

El conseller ha criticado que las acusaciones "cobardemente se esconden en el anonimato" y hayan sido "filtradas" a la prensa antes de que él tuviera conocimiento de las mismas, por lo que ha definido la situación como un "aquelarre mediático".

"¿Cómo puede defenderme de algo que desconozco y que no he podido leer ni interpretar? ¿Cómo puedo rebatir argumentos que se esconden en las sombras?", se ha preguntado Rodríguez, quien ha dicho ser víctima de una "indefensión triple". Esta forma de proceder, contra la que ha expresado su "más enérgica condena", es a su juicio "intolerable y erosiona la confianza en las instituciones".

A pesar de la "campaña de desprestigio" de la que cree ser víctima, el conseller insular ha confiado en que "la verdad saldrá a la luz" y ha aseverado que colaborará con la comisión interna del Consell que deberá esclarecer los hechos.

"No me voy a rendir, pierdan toda esperanza. No voy a dejar que el miedo y la mentira se impongan. Seguiré trabajando por la verdad y por la justicia, creo firmemente en un sistema donde las acusaciones se hacen de frente, con pruebas y argumentos y donde la presunción de inocencia es un derecho fundamental", ha concluido en su primera intervención, que ha sido respondida con aplausos por parte de los consellers del PP y de Vox.

En sus dos intervenciones siguientes, Rodríguez ha repasado algunos de los logros en materia turística conseguidos durante su cerca de año y medio en el cargo y ha agradecido a sus 150 subordinados el trabajo realizado durante este tiempo para conseguir "una gestión turística más eficiente y transparente".

LA OPOSICIÓN PIDE SU DIMISIÓN

Tanto MÉS per Mallorca como el PSIB han exigido al presidente insular, Llorenç Galmés --quien también ha intervenido esta tarde--, que cese a Rodríguez o que, en su detrimento, el responsable de Turismo presente su dimisión. Tanto el PP como Vox han respaldado al conseller, mientras que El PI se ha mostrado a la espera de conocer el contenido completo de expediente para tomar postura.

La portavoz socialista, Catalina Cladera, ha considerado que Rodríguez ni siquiera debería haber ocupado su asiento este jueves dada la gravedad de la denuncia, en la que --ha enumerado-- se le acusa de "maltrato psicológico, coacciones, amenazas, intento de agresión alteración del orden de los expedientes, informes irregulares, tratos de favor y maquillaje de datos".

También le ha reprochado que haya salido a defender su inocencia y haya tachado de falsas las acusaciones, pues ha considerado que a medida que la investigación avance se irá conociendo nueva información y la verdad acabará aflorando. "Creo que se acaba de inmolar, siento decírselo. No creo que sea consciente de lo que ha hecho negando los hechos", ha expuesto Cladera.

La socialista ha indicado que el hecho de que la denuncia se haya interpuesta de forma anónima se debe al "miedo" que sienten los funcionarios, y ha puesto de manifiesto que ninguno de éstos, desde que se conoció la noticia el pasado viernes, ha salido a defender a su superior.

También ha lamentado que el responsable de Turismo no haya dado explicaciones concretas sobre los hechos supuestamente acontecidos y le ha acusado de mentir en el plenario. "¿Qué más tiene que salir para que dimita o le cesen?, ¿qué tenemos que seguir viendo, sea por los medios o por la comisión?, ¿no basta con lo que ya ha salido? Señor Galmés, reaccione ya", ha concluido.

En términos similares se ha expresado el portavoz de MÉS per Mallorca, Jaume Alzamora, quien ha considerado que las explicaciones dadas por Rodríguez "no son creíbles", pues nadie a salido en su defensa. "Ni sus socios, ni los sindicatos, ni el sector turístico... Puede ser que todo el mundo dé credibilidad a las denuncias, y lo que era un rumor sea cierto", ha dicho.

Dado que, a su parecer, "las sospechas van más allá de las dudas razonables", el ecosobernaista ha instado a Galmés a cesar al conseller de su cargo. "Si no explica su versión, nosotros evidentemente tenemos que dar por bueno lo que los funcionarios dicen", ha zanjado.

RESPETO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

Por otra parte, los grupos del PP y Vox han salido en defensa de Rodríguez y han pedido a la izquierda que respete su presunción de inocencia.

"Vienen aquí como fariseos a decir que en base a un papel anónimo hay que apartar a una persona. Si alguien tiene que denunciar algo, que vaya a la comisaría o al juzgado y ponga una denuncia. Cuando un juez dictamine, nosotros seremos contundentes", ha dicho el portavoz de los de Santiago Abascal, Toni Gili, quien ha definido a la consellers de la oposición como "cínicos y fariseos".

La portavoz 'popular', Núria Riera, se ha expresado en términos similares y ha acusado a la izquierda de hacer un "uso político" de las acusaciones. También ha trasladado a Rodríguez el "apoyo incondicional" de su grupo y ha deseado que el asunto se aclare lo antes posible "por el bien de todos".

"No tienen ninguna autoridad moral para pedir nada a nadie, y menos al señor Rodríguez, que está poniendo orden al desastre que dejaron en el departamento de Turismo", ha dicho Riera dirigiéndose a los consellers del PSIB y de MÉS, quienes gobernaron en la anterior legislatura.

El portavoz de El PI, Toni Salas, ha lamentado que la institución se haya convertido en el "Consell de los disparates", aunque ha dicho que esperarán a que se aclaren las acusaciones para decidir si piden la dimisión del conseller insular. "No queremos tumbarle sin siquiera haber visto el expediente", ha admitido.