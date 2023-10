Una mallorquina en Israel denuncia estar "atrapada" en medio de la guerra junto a sus tres hijos pequeños

Caty Rigo nos atiende desde su trabajo, una organización humanitaria que cuenta con búnker ante ataques bélicos, donde ha sido convocada con sus hijos pequeños para "entretener a los niños". Esta mallorquina de 46 años de edad lleva doce años residiendo en Israel donde se casó con un ciudadano israelí.

"No salimos de casa, cuando salimos es para que nos de un poquito el aire, es de los pocos sitios donde podemos estar," explica Rigo en los micrófonos del programa Más de uno Mallorca este miércoles. Su desesperación y miedo pueden sentirse en una conversación que también es un grito de ayuda.

"La ministra de Defensa dijo ayer (martes) que no había españoles que quisiera volver a España y no es verdad, hay miles de españoles aquí y estamos atrapados, he escrito correos y he llamado a Defensa y no he recibido contestación," denuncia Rigo desesperada entre lágrimas.

"Se dijo muy claro que los vuelos no eran para residentes españoles, se han hecho clases... " Que nos den una solución," reclama. Rigo y sus tres hijos ya tienen vuelo comprado para salir del país con destino a palma el lunes, 16 de octubre, pero ella cree que es probable que no lo consigan, ya que "la situación puede cambiar en cualquier momento. Hizbolá puede atacar su ciudad, Haifa, y que el ejército bloquee toda salida, nos explica.

Caty Rigo se casó con un israelí hace doce años, ahora tiene tres niños pequeños, dos gemelos de ocho años y otra niña de nueve años de edad. "Mi hijo el otro día me preguntó porque no nos vamos a Mallorca si no hay colegio, pero es muy difícil, no hay vuelos," nos cuenta.

"Israel es como una isla, no podemos salir por el norte, ni por el sur, este o este, estamos atrapados, porque no hay vuelos comerciales."

Preguntada por el estado de ánimo de la población y su opinión sobre el conflicto bélico, Rigo asegura que todos saben diferenciar a los palestinos de los terroristas de Hamás. Además, "los israelís no se van, ellos vuelven a su país, pero yo soy española, no quiero que mis hijos sufran esto, no tienen por qué, quiero volver a Mallorca, no queremos estar aquí."

"A mi marido no lo van a llamar para combatir, pero hay 350.000 reservistas, pero son los padres de los amigos de mis hijos," nos cuenta en este testimonio sentido y desgarrador que puede escucharse en el audio adjunto.

"El dolor tan inmenso que Israel está viviendo ahora mismo, no sé cómo volveremos a la normalidad, todo el mundo conoce a alguien que ha sido asesinado o ha sido secuestrado," concluye esta mallorquina que sigue intentando huir del país.