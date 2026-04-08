José Sacristán en Onda Cero "Se nos está quedando un mundo terrible"

Este fin de semana llega uno de los grandes actores españoles al auditórium de Palma: José Sacristán. A sus 88 años, sigue Sacristán presumiendo de cumplir años y de entrenar la memoria que es uno de sus mayores "tesoros" que le ayudan a cuidar.

Del 10 al 12 de abril Sacristán interpretará el monólogo dramatizado "El hijo de la cómica" en el auditorium de Palma, aunque hoy avanza en los micrófonos de Onda Cero cómo será este gran homenaje al artista y amigo Fernando Fernán Gómez.

La última vez que lo vimos en el auditorium de Palma fue con el monólogo ‘Señora de rojo sobre fondo gris’, interpretando la novela de Miguel Delibes, con un papel magistral, porque él solo se sobra en el escenario. Sus palabras resuenan dentro y fuera del arte, así que hoy, preguntado por el momento internacional actual, sentencia, buscando un adjetivo "Es terrible".

Sacristán también bromea sobre la isla de Mallorca, preguntado por sus preferencias: "A quien no le gusta, que se ponga en tratamiento psiquiátrico".