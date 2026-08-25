IKEA Menorca celebra su 15 cumpleaños en la isla con una fiesta para toda la familia

IKEA Baleares celebra su 15 cumpleaños en la isla de Menorca y quiere celebrarlo por todo lo alto con la sociedad menorquina. Durante dos días no faltará la música, tradición local y muchas sorpresas para clientes y amigos que quieran compartir este aniversario tan importante para la compañía sueca.

Nos explica los detalles David Amat, el responsable del punto de Entrega IKEA Menorca, que quiere animar a la audiencia a celebrar estos 15 años de la empresa en la isla. Preguntado por el balance que hace en la isla, Amat asegura que "Menorca ha ido incorporando IKEA a su día a día, pero nosotros también hemos aprendido de la forma de vivir en la isla. Un ejemplo fue la renovación del Punto IKEA de Mahón, con más exposición, inspiración y asesoramiento. Ha sido una relación que ha evolucionado en las dos direcciones."

IKEA Menorca ya combina el punto físico, los servicios y los canales digitales para acercar la compañía a la isla y ahora también quiere compartir su aniversario con dos días de actividades para toda la familia. Los días 25 y 26 de agosto, actividades gratuitas para todos: música, tradición local, cuentacuentos y muchas sorpresas. Dos días para disfrutar en familia y celebrar 15 años formando parte de la vida de Menorca.

ACTIVIDADES MARTES Y MIÉRCOLES

Este martes, 25 de agosto, la jornada ha comenzado con una divertida sesión de cuentacuentos a cargo de Gemma Moll. Por la tarde, a las 19:00 h, la cultura popular menorquina será la protagonista con una actuación de baile folclórico a cargo del Grup de Balls Populars Arrels de Sant Joan.

Este miércoles, 26 de agosto, llega el día grande con celebración que empezará con la música de un DJ, que amenizará las visitas de 11:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas. Por la tarde, entre las 17:00 y las 19:00 horas, los más pequeños disfrutarán de una divertida sesión de pintacaras, conocerán en persona al popular tiburón BLÅHAJ y a partir de las 18:00 horas llegará el momento más esperado: una fiesta de cumpleaños tradicional, con tarta para soplar las velas juntos y cantar. Además, a lo largo de todo el día habrá degustación de productos suecos para los asistentes.