Idoia Ribas en Onda Cero: "Vox Baleares no espera más dimisiones y los diputados van todos a una"

Vox Baleares digiere este jueves la baja de Xisco Cardona y la dimisión de todos sus cargos orgánicos en Vox Baleares con críticas a la cúpula balear y nacional. Tras la "decepción" de Cardona que se queda de diputado en el Grupo Mixto del Parlament, Vox Baleares pasar de ocho a siete diputados en la cámara balear, pero "respeta" la decisión de quien fuera su portavoz adjunto.

Así lo ha dicho en la misma mañana en que se ha producido la noticia su portavoz parlamentaria, Idoia Ribas, en el programa Más de uno Mallorca de Onda Cero. "Es un día triste, pero nadie está obligado a pertenecer a ningún partido político", ha dicho Ribas, cuyo partido debe emitir un comunicado este jueves con su postura en torno a la baja de Cardona.

"Es una decisión personal suya y muy respetable, triste, pero forma parte de la libertad de las personas. Nadie le ha pedido al señor Cardona que se vaya y que deje el partido", ha insistido la portavoz de Vox que insiste en representar a todo el grupo parlamentario y "no a una corriente".

Preguntada por las razones que ha esgrimido Cardona para justificar su baja en Vox, achacando a las "prisas del partido" en la implementación de la libre elección de la lengua en la enseñanza y su voto en contra al techo de gasto, Ribas ha negado que más diputados en el grupo parlamentario lo respaldaran y que exista "división".

“Ha quedado evidenciado que todos estamos a una en votación, todos los diputados estábamos de acuerdo en el famoso techo de gasto donde votamos que no y en la libertad de la elección de lengua”, ha explicado, negando toda crisis y admitiendo "el debate interno" antes de una votación parlamentaria. “En Vox Baleares existe debate, por supuesto, pero una vez adoptada una decisión, los diputados votan la decisión del grupo parlamentario”.

“Nosotros no queremos aplicar la libre elección de la lengua en 24 horas", tal y como les acusa Xisco Cardona una vez que ha presentado su baja. "Lo que queremos es una planificación durante toda la legislatura, como muy bien dice nuestro acuerdo”, según Idoia Ribas. "No se puede comparar la propuesta de Vox con el TIL", zanja. “El TIL era un sistema en el que se implantaba el trilingüismo, nosotros no queremos imposiciones, sino la libertad de los padres de decidir”. “Las cosas no se pueden hacer en 24 horas, pero sí se tienen que planificar”, admite.

La portavoz parlamentaria que hoy se ha referido a la baja de Cardona y sus críticas a la cúpula regional ha negado que el partido en Baleares incumpliera las directrices nacionales. “Son teorías conspiranoicas y telenovelas”, ha zanjado, negando toda descoordinación con la cúpula nacional. “Las enmiendas del Partido Popular fueron inadmisibles” en la libre elección de la lengua en la PNL que presentó Vox en el Parlament. “Esto fue lo que pasó el martes y en aquella decisión hubo que decidir (…) y finalmente se decidió votar en contra del techo de gasto, porque el PP no quiso aprobar nuestro calendario. Cada uno puede tener una interpretación de los hechos, pero éstos fueron los hechos”, explica Ribas.

Niega la portavoz parlamentaria en todo momento que el partido en Baleares contradijera las directrices nacionales. “Las instrucciones claras que teníamos de la dirección nacional es que todos los diputados debíamos votar de forma unánime una vez tomada la decisión”. Y sus diputados votaron en contra del techo de gasto del PP ante la "falta de un calendario de aplicación de la libre elección de la lengua por parte del PP".

A la pregunta insistente de su hay crisis en Vox Baleares, por tanto, Ribas asegura: “Para nada. El partido está muy unido, vamos todos a una”. "Seguimos cumpliendo nuestro programa… y lo que votaron los electores". Además, “la coordinación con el partido a nivel nacional es total y absoluta”, según Ribas.

En cuanto a la relación de Vox con el PP en Baleares y la gobernabilidad en las islas, Idoia Ribas asegura que "seguimos negociando para llegar a un acuerdo lo antes posible para un techo de gasto y para la libre elección de la lengua.” "No hemos firmado un acuerdo y ya está, durante toda la legislatura tenemos que ir negociando cómo vamos a implantar este acuerdo".

"Nosotros llegaremos a un acuerdo cuando sepamos el calendario del PP de la libre elección de la lengua en la enseñanza balear", explica Ribas. Y a la pregunta de si está en riesgo la gobernabilidad en Baleares, la portavoz de Vox y firmante del acuerdo de 110 medidas con el PP, Idoia Ribas, contesta: “No lo creo, no podemos decir que está en riesgo la gobernabilidad en Baleares, sino todo lo contrario, seguimos progresando", en palabras de Ribas.

Por cierto, Vox Baleares no pedirá a Cardona que deje su acta de diputado ni le considera un tránsfuga. "Si quiere continuar con su acta, tiene todo el derecho de hacerlo y es libre de hacerlo. Es legal mantener el acta", contesta la portavoz parlamentaria.