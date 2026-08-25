El IBSalut firma con el Estado un convenio para la cesión de datos de afiliación para facilitar procesos de IT

El Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social y Baleares, a través del IBSalut, han firmado un convenio para la cesión de datos de afiliación para que los médicos tengan más información a la hora de firmar las bajas médicas.

El BOE ha publicado este martes la firma la convenio, en virtud del cual se establece el marco de cesión de datos en materia de afiliación y ocupación de los trabajadores.

De este modo la Tesorería de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social cederán datos al IBSalut para que los facultativos médicos como médicos de cabecera y atención primaria de Baleares dispongan de datos precisos sobre el puesto, ocupación y trabajo habitual del paciente en el momento de realizar la evaluación.

Hasta ahora, el médico dependía casi exclusivamente de la información verbal aportada por el propio trabajador sobre su actividad laboral. Con la firma del acuerdo se facilita y objetiva la toma de decisiones al emitir partes médicos de baja, confirmación o alta en procesos de Incapacidad Temporal (IT).