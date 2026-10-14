Los hoteles de Palma registran un 89% de ocupación este verano, similar a 2025, con más gasto

Así lo ha explicado este miércoles en una rueda de prensa la gerente de la asociación Hotelera de Palma, Mercè Peñaranda, quien ha señalado que el coste por habitación ha aumentado un 8,9 por ciento, aunque la estancia de los turistas ha sido "más corta".

Peñaranda ha señalado que si bien la estancia se ha reducido, el gasto por habitación ha aumentado un 8,3 por ciento. Por lo que la asociación hace un balance "positivo" de la temporada de junio a septiembre.

El presidente de la asociación, Francisco Serrano, ha indicado que el perfil de turista que llega es "mucho más exigente y crítico" y reserva con menor antelación su estancia.

En este sentido, ha puesto en valor que la puntuación media del personal de los 83 hoteles que forman parte del grupo sea de un 9,46, una cifra que, según Serrano, "es un orgullo, ya que el factor humano es el patrimonio más importante".

CONEXIÓN CON ESTADOS UNIDOS Y TEMPORADA DE INVIERNO

Otro de los aspectos que han destacado es la conexión directa con Nueva York que se empezará a operar en marzo. Serrano ha valorado positivamente esta ruta, así como las incorporaciones de Montreal y de Abu Dabi. Al respecto, ha precisado que "el objetivo no es sustituir los mercados tradicionales, sino complementarlos de forma equilibrada".

Finalmente, de cara a las previsiones del invierno, la asociación mantiene como prioridad equilibrar la ocupación anual y dinamizar los meses más flojos a través eventos y actividades dirigidas al público local.

Según ha recordado Serrano, en noviembre la ocupación se sitúa en el 50 por ciento y la actividad media desciende al 30 y el 35 por ciento durante el trimestre de enero, febrero y marzo, un periodo en el que "se potenciará la campaña de invierno para que los residentes disfruten también de las instalaciones y espacios hoteleros de la ciudad".