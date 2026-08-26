Las hipotecas sobre vivienda caen en junio Baleares un 10,4% interanual

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas cayó un 10,4% en junio respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar 783 operaciones, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De acuerdo con los datos del organismo estadístico, el número de hipotecas sobre fincas rústicas y urbanas en el archipiélago (dentro de éstas últimas se incluyen las viviendas) se situó en 1.120.

El capital de los créditos hipotecarios concedidos en las Islas ascendió hasta los 650 millones de euros. En toda España, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 10,8% en junio respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar 45.907 préstamos, su mayor cifra en un mes de junio desde 2010.

Con el avance interanual de junio, la firma de hipotecas sobre viviendas retoma los ascensos después de que en mayo experimenta un retroceso del 0,1%, rompiendo una racha de casi dos años de subidas. El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en junio en el 2,96%, por debajo del 2,98% de mayo. Con el dato del sexto mes del año se acumulan ya 17 meses consecutivos con una tasa inferior al 3%.

El tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas logró bajar en febrero de 2025 del 3% por primera vez en casi dos años y, de momento, así se mantiene. Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 25 años en el sexto mes del ejercicio. El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 6% interanual en junio, hasta los 178.365 euros, cifra récord de la serie histórica, mientras que el capital prestado aumentó un 17,5%, hasta superar los 8.188 millones de euros.

Algo más de un tercio de las hipotecas sobre viviendas, en concreto el 38,3%, se constituyó en junio a tipo variable, mientras que el 61,7% lo hicieron a tipo fijo. El tipo de interés medio al inicio fue del 3,07% para las hipotecas de tipo variable y del 2,89% para las de tipo fijo. En tasa intermensual (junio sobre mayo), las hipotecas sobre viviendas subieron un 8,8% y el capital prestado aumentó un 10,9%. Por su parte, el importe medio de los préstamos hipotecarios sobre vivienda avanzó un 2% respecto al mes previo.

En los seis primeros meses del año, el número de hipotecas sobre viviendas se ha incrementado un 7%, hasta rozar los 260.000 préstamos, con avances del 17,5% en el capital prestado y del 9,8% en el importe medio de los préstamos concedidos.

ANDALUCÍA Y CATALUÑA, LAS QUE MÁS HIPOTECAS SOBRE VIVIENDAS FIRMAN

Por comunidades autónomas, las que registraron un mayor número de hipotecas constituidas sobre viviendas en el sexto mes del año fueron Andalucía (9.321), Cataluña (8.045), Madrid (6.976) y Comunidad Valenciana (5.675). Trece comunidades firmaron el pasado mes de junio más hipotecas sobre viviendas que en el mismo mes de 2025, especialmente Canarias (+31,4%), Castilla-La Mancha (+23,2%), Comunidad Valenciana (+16,1%), Andalucía (+15,7%), Cataluña (+14%) y Navarra (+12,5%), únicas regiones con incrementos interanuales de dos dígitos.

Por contra, se registraron descensos interanuales en tres regiones: Baleares (-10,4%), Cantabria (-9,1%) y Galicia (-7,3%), mientras que en Murcia no se experimentó variación alguna.

EL TOTAL DE FINCAS HIPOTECADAS SUBE UN 10%

De acuerdo con los datos del organismo estadístico, el número de hipotecas sobre fincas rústicas y urbanas (dentro de éstas últimas se incluyen las viviendas) aumentó en junio un 10% respecto al mismo mes del año 2025, hasta un total de 58.361 préstamos.

El capital de los créditos hipotecarios concedidos creció un 27,4% interanual en el sexto mes del año, hasta los 12.424,3 millones de euros, en tanto que el importe medio de las hipotecas constituidas sobre el total de fincas avanzó un 15,8%, con 212.887 euros.

BAJAN UN 19% LAS HIPOTECAS QUE CAMBIAN DE CONDICIONES

El pasado mes de junio un total de 10.261 hipotecas cambiaron sus condiciones, cifra un 19,1% inferior a la de igual mes de 2025. Atendiendo a la clase de cambio en las condiciones, se produjeron 7.311 novaciones (o modificaciones producidas con la misma entidad financiera), un 25,3% menos.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 672, un 15,4% menos que en junio de 2025. Por su parte, en 2.278 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor), un 8,4% más que igual mes de 2025. De las 10.261 hipotecas con cambios en sus condiciones el pasado mes de junio, el 83,1% se debieron a modificaciones en los tipos de interés.