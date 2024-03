El Govern balear deberá entregar toda la documentación del caso mascarillas a los partidos

El Govern balear deberá entregar "cuanto antes mejor" a los grupos del Parlament toda la documentación del caso de las mascarillas compradas en la pasada legislatura a la empresa Soluciones de Gestión, investigada en el caso Koldo. La Mesa del Parlament ha aceptado este miércoles una petición formal del PSIB-PSOE para que el Govern facilite una copia de todo este expediente, que obra en manos del Ib-Salud.

En la petición a la Mesa, el portavoz del grupo socialista, Iago Negueruela, explica que su grupo ha tenido conocimiento por parte del PP y los medios de comunicación de que el Ib-Salud tiene un CD con la información solicitada. Por tanto, continúa Negueruela, no es necesario que los partidos se desplacen a la sede del Ib-Salud en Palma para analizar toda esta documentación, como inicialmente se les había propuesto desde el Govern.

"Es decir, ni la documentación es de gran volumen, ni la administración ha motivado el hecho de no poder tramitar una copia del expediente", se indica en esta petición, en la que Negueruela lamenta la "intención de obstrucción del Govern a la tarea parlamentaria de los diputados". Por su parte, en un comunicado, el grupo MÉS per Mallorca recuerda que también había solicitado acceder a todo el expediente y pide que "no se dilate" el inicio de esta comisión de investigación extraordinaria.

Por ahora, solo PP y MÉS han entregado a la Mesa del Parlament el listado de los miembros de sus partidos que formarán parte de la referida comisión, que no se pondrá en marcha hasta que estén elegidos los representantes de Vox y PSIB. Un total de 16 diputados integrarán esta comisión de investigación que será presidirá por Vox, el partido impulsor de esta iniciativa. El PP tendrá 7 representantes, 2 Vox, 5 el PSIB, 1 MÉS per Mallorca y 1 MÉS per Menorca, en proporción a la composición del pleno del Parlament.

Una vez que se haga pública la lista de miembros, la Mesa dará el visto bueno al inicio de la misma con la elección del presidente, el vicepresidente y el secretario. Después, cada grupo presentará su propio plan de trabajo y de personas comparecientes y tratarán de consensuarlos. El Govern liderado por Francina Armengol compró en mayo de 2020 un total de 1.480.600 mascarillas por un importe de 3,7 millones de euros que resultaron ser de menor calidad de la exigida, por lo que fueron almacenadas y nunca se usaron.