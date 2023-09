La Fiscalía pide que se repita el juicio al anciano de Porreres que disparó mortalmente a uno de los ladrones que entraron en su casa

La Fiscalía ha pedido que se repita todo el juicio a Pau Rigo, procesado por el disparo mortal a uno de los ladrones que habían asaltado su casa en Porreres en 2018. El Ministerio público considera nulo el veredicto del jurado popular que declaró culpable de homicidio al anciano, porque fue condenado solo con cinco votos frente a cuatro, cuando un veredicto de culpabilidad requiere al menos siete votos favorables, según los expertos.

La magistrada del juicio dio por bueno el resultado y las acusaciones ni las defensas protestaron en la sala durante la lectura pública del veredicto la semana pasada. Será la magistrada quién presidió el jurado quién tendrá que decidir en una sentencia qué hace con el veredicto del jurado popular en la semana en que había que emitir una sentencia.

Lo que solicita la Fiscalía es que un nuevo jurado examine desde el principio toda prueba y se repita íntegro el juicio, ya que una vez disuelto el colegio del jurado no pueden ser reunidos para examinar de nuevo el mismo asunto.

El Ayuntamiento de Porreres, por su parte, ha dado apoyo a la petición de indulto de Pau Rigo. El consistorio realizó este lunes una declaración institucional para reclamar a las autoridades competentes, legislativas o judiciales que tomen las medidas que sean oportunas para evitar que su vecino entre en prisión. Todo ello después de que un nutrido grupo en las redes sociales sumara miles de apoyos a favor del indulto a Pau Rigo.

LEE AQUÍ LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AJUNTAMENT DE PORRERES: DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE SUPORT A PAU RIGO

El 24 de febrer de 2018 varen tenir lloc al nostre municipi uns fets molts greus i molt trists que s’estan jutjant aquest dies en els quals dos homes entraren a la propietat del Sr. Pau Rigo, veí de Porreres, amb intenció de robar-li els doblers que tenia guardats i posteriorment el Sr. Pau Rigo va matar un d’aquests homes, sembla ser per defensar-se. Aquests dies s’ha celebrat el judici contra el Sr. Pau Rigo havent declarat el Jurat la seva culpabilitat. El mateix jurat popular demana que sigui indultat d’aquests fets degut a la seva edat i les circumstàncies en què passaren els fets. El judici està pendent de la sentència ferme del jutge.

No correspon a la Corporació porrerenca jutjar els fets ni ens correspon determinar si penalment va existir legítima defensa. En tot cas, per moltíssimes persones del nostre poble no té cap sentit que el Sr. Pau Rigo hagi d’entrar dins la presó així com ho considera el mateix tribunal popular que demana al Govern el seu indult. D’acord amb la petició d’indult feta pel tribunal popular, en el cas que finalment sigui sentenciat amb una pena de presó , demanam a les autoritats competents (jutges i tribunals i Govern de l’Estat) a que adoptin els acords i decisions que en dret puguin correspondre (estimar el recurs contra la declaració de culpabilitat, l’indult o qualsevol altre mesura) que permeti que el Sr. Pau Rigo no hagi de posar els peus a la presó i pugui continuar amb la seva vida.

Recordam que d’acord amb l’article 25 de la Constitució les penes privatives de llibertat han d’estar orientades a la reeducació i a la reinserció social. A una persona d’edat avançada que està totalment educada i integrada a la societat no té ni cap ni peus que se l’obligui a anar a presó ateses les circumstàncies dels fets ocorreguts. D’aquesta declaració institucional es donarà trasllat al Govern de l’estat i al Consell General del Poder Judicial.