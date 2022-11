Entrevista a la patronal hotelera de Mallorca

La FEHM confirma subida de precios hoteleros de hasta el 10% en 2023, aunque "no compensarán la subida de costes"

La presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca FEHM, María Frontera, pasa por los estudios de Onda Cero Mallorca nada más regresar de la World Travel Market de Londres para analizar las previsiones del Govern balear para el 2023, que "no tiene datos" para afirmar que habrá una temporada de diez meses en Mallorca, entre otros asuntos. La presidenta de la patronal hotelera también acusa a Més per Mallorca por pedir ahora "lo que no hizo en la legislatura pasada" al frente de Turismo.