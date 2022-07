El éxito turístico no provoca masificación, sino la falta de políticas de gestión, según María Frontera

La presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, María Frontera, admite en Onda Cero que las "sensaciones de masificación de residentes y de turistas son importantes", pero que no se corresponden con el número de visitantes y de tráfico aéreo registrados hasta el momento en las Islas Baleares. Para Frontera el debate sobre la actual masificación turística no se corresponde con la realidad y, en todo caso, es fruto de "la falta de gestión" de la afluencia de turistas y no del éxito turístico.

Es uno de los mensajes que ha dejado la presidenta de la patronal hotelera de Mallorca este martes en el programa 'Más de Uno Mallorca' de Onda Cero, ya que María Frontera defiende la necesidad de seguir promocionando a las islas como destino turístico.

Por ello, en palabras de Frontera, hay que" poner en valor las mejoras en calidad" y sostenibilidad hechas por las empresas del sector y dejar de hablar de volumen, sino de calidad.

