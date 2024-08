Las empresas de distribución de Baleares, preocupadas por el auge de las protestas anti-turísticas

Crece la preocupación en el sector privado de Baleares, que trabaja mano a mano con las empresas turísticas, por la creciente movilización social contra los efectos negativos del turismo. La agenda de protestas prevista en las islas ha empujado a las empresas de distribución de alimentos, bebidas y limpieza, que suministran al sector de la hostelería, a iniciar una campaña a favor de la industria turística. La asociación ADED urge a la administración a tomar "decisiones valientes" para solucionar los problemas de los ciudadanos y pide "no jugar con la gallina de los huevos de oro" en nuestra comunidad autónoma. Es la advertencia que lanza Bartolomé Servera, presidente de la asociación, en una entrevista concedida al programa 'Más de uno Mallorca' en los micrófonos de Onda Cero.

En palabras de Servera, el Govern balear debe "reaccionar" y "tomar decisiones serias y contundentes". "Las comisiones y estudios están muy bien, pero hay que gestionar y tomar decisiones y esto le corresponde al Govern", asevera el presidente de la asociación de empresas de distribución de alimentos, bebidas y limpieza de Baleares. En opinión ser Servera, se están lanzando mensajes equívocos y "el daño a la principal economía de Baleares puede ser irreversible".

En declaraciones a Onda Cero, el presidente de la asociación ADED asegura no entender cómo el Govern balear aún no ha puesto coto a la oferta ilegal en las islas, que tanto daño hace al la actividad reglada y a los residentes de Baleares. "No lo puedo entender", afirma. Ahora bien, el presidente de la asociación de empresas de distribución de alimentos, bebidas y limpieza, Tolo Servera, respeta el derecho a manifestarse, "más faltaría querer silenciar a los ciudadanos libres de expresar sus opiniones", pero también pide responsabilidad en las protestas anti-turísticas. "El turista al final elige dónde y cómo gastar su dinero y debe sentirse bienvenido."

Por ello, la asociación ADED ha iniciado una campaña a favor del turismo y "de desagravio" a los que nos visitan, en contraposición de los mensajes anti-turísticos que se han lanzado en los últimos meses en Baleares. Para Tolo Servera, el presidente de la asociación de empresas de distribución de alimentos, bebidas y limpieza de Baleares, hay que hacer "mucha pedagogía" y urgir a la administraciones a tomar "decisiones valientes" antes de que se genere un auténtico conflicto social.