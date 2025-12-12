SUCESOS

Detenidas nueve personas por provocar un altercado en un avión en Palma

Nueve personas han sido detenidas en el aeropuerto de Palma tras provocar un altercado en un avión justo antes del despegue.

La Guardia Civil ha detenido a nueve personas, siete hombres y dos mujeres, por provocar un altercado a bordo de un avión que se disponía a despegar desde el aeropuerto de Palma la noche del jueves.

El incidente obligó al capitán a detener la maniobra de despeguey avisar a los agentes, que subieron a la aeronave y arrestaron a los implicados. Tras su intervención, el vuelo pudo continuar con normalidad.

Los detenidos han pasado este viernes a disposición judicial por un presunto delito de desórdenes públicos.

