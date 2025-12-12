Detenidas nueve personas por provocar un altercado en un avión en Palma

La Guardia Civil ha detenido a nueve personas, siete hombres y dos mujeres, por provocar un altercado a bordo de un avión que se disponía a despegar desde el aeropuerto de Palma la noche del jueves.

El incidente obligó al capitán a detener la maniobra de despeguey avisar a los agentes, que subieron a la aeronave y arrestaron a los implicados. Tras su intervención, el vuelo pudo continuar con normalidad.

Los detenidos han pasado este viernes a disposición judicial por un presunto delito de desórdenes públicos.