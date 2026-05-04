Desalojan un bloque de 16 viviendas en Palma

Los bomberos de Palma han ordenado este lunes el desalojo de un bloque de ocho plantas con 16 viviendas en la calle Sant Novici de Palma después de que se desprendiera parte del techo de uno de los pisos. El incidente ocurrió sobre las 17.00 horas y no ha causado heridos.

Hasta el lugar se desplazaron la Policía Local, los Bomberos de Palma y Servicios Sociales. Los bomberos han procedido a evacuar a todos los moradores del edificio y están realizando una inspección piso por piso para determinar si el derrumbe ha sido un incidente aislado o si hay riesgo estructural en el resto del inmueble.

Mientras se realizan las comprobaciones, los técnicos están facilitando la entrada de los afectados al edificio para que puedan recoger sus enseres personales. El número exacto de personas afectadas aún no ha podido concretarse, ya que en el momento del derrumbe varios pisos se encontraban vacíos.