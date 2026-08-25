Los desalojados por el incendio en un edificio de Can Picafort no podrán volver a sus casas hasta la tarde de este martes

Los vecinos desalojados por el incendio en un edificio de Can Picafort (Santa Margalida) no podrán volver a sus casas hasta, como pronto, la tarde del martes. El fuego, según ha informado Bomberos de Mallorca, se ha originado la mañana de este lunes en el interior de una tienda de ropa, que ha quedado calcinada, y se ha extendido por el resto del edificio.

Tanto el establecimiento comercial como las cuatro viviendas del inmueble han sido desalojadas por los servicios de emergencias. Sobre las 17.40 horas, el fuego ha sido dado por extinguido. Los vecinos, acompañados por la Guardia Civil, la Policía Local y los Bomberos, han podido entrar en el edificio para recoger sus objetos personales y su documentación.

No obstante, para garantizar que el inmueble queda libre de humo, los vecinos no podrán regresar a sus casas hasta que hayan pasado, como mínimo, 24 horas. Más allá de los daños materiales, los sanitarios del SAMU 061 han trasladado al Hospital de Muro a un bombero que ha resultado herido por una descarga eléctrica mientras manipulaba la instalación afectada por las llamas.

Después de ser sometido a varias revisiones médicas, ha recibido el alta hospitalaria y ha podido regresar a su casa con total normalidad. Otra persona, por su parte, ha sufrido una intoxicación por inhalación de humo y ha sido dada de alta en el lugar.