El Consell de Mallorca cederá al Ibavi un terreno junto al Velòdrom Illes Balears para construir más de 320 viviendas

El Consell de Mallorca firmará un convenio con el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) con el que cederá un terreno aledaño al Velòdrom Illes Balears de Palma, para edificar 323 viviendas de protección pública.

Este ha sido uno de los anuncios que ha hecho el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, durante su intervención en el Debate de Política General, iniciado este lunes en la sala de plenos de la institución insular.

El representante insular ha detallado que el terreno tiene un área de algo más de 45.000 metros cuadrados, que se traducirán en cerca de 23.000 m2 de superficie edificada.

Galmés ha explicado que el terreno se cederá de manera gratuita al Ibavi, aunque ha asegurado que está tasado en 4,6 millones de euros. La cesión ha indicado que permitirá ampliar los servicios públicos del Consell, puesto que el Ibavi cederá 35 de estas viviendas al uso social.

Por su parte, el Ibavi entregará un espacio de 400 m2 para habilitarlo como un centro cultural de ensayo para los artistas de Mallorca. Además, el Ibavi cederá otro solar de 3.000 m2 donde se construirá la futura Casa de la Infancia del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).

Otra de las novedades que ha avanzado es el inicio de las obras del primer tramo del segundo cinturón de Palma, que comenzarán antes de finalizar la presente legislatura --mediados de 2027-- y se dividirá en tres fases.

Este primer tramo costará 78 millones de euros y se ejecutará con la ampliación de un carril por dirección en la autopista del aeropuerto de Palma, lo que ha reivindicado que se hará "sin consumir territorio" al aprovechar la mediana.

Asimismo, ha apuntado que se crearán dos accesos al segundo cinturón, uno de ellos en el Coll d'en Rabassa, con la eliminación del puente que pasa por encima de algunas viviendas de la zona. Igualmente, se habilitará una parada para la futura estación del tren que llegará hasta Llucmajor.

El segundo acceso se construirá para unir la vía con Playa de Palma con un puente que sustituirá el conocido puente de la Coca-Cola por estar "muy degradado".

La segunda fase del segundo cinturón se hará soterrada con un túnel de un kilómetro a la altura de Son Ferriol, que conectará los otros tramos de la ronda de circunvalación.