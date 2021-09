Polémica por el uso del catalán en la sanidad balear

El presidente del Colegio de Médicos de Baleares: "Ningún sanitario va a ser expedientado por no contestar en catalán"

El presidente del COMIB, José Manuel Valverde, relata en Onda Cero los detalles del supuesto caso de discriminación lingüística ocurrido en un centro público de Son Pisà y niega que haya un problema con los sanitarios, en general, que intentan entenderse con sus pacientes en la lengua materna de éstos. Asegura Valverde que "no serán expedientados" por no expresarse en catalán y que la discriminación lingüística en la sanidad balear no existe.