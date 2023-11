Un centenar de alumnos participan en el salón de empleo de Eserp Business School

La escuela de negocios Eserp Digital Business School organizó este jueves su salón de empleo que por fin recupera todo su esplendor. El evento contó con la presencia de Jose Antonio Caldés Capelo, director general de la Dirección General de Empresa, Autónomos y Comercio del GOIB.

La directora ejecutiva de la escuela de negocios que ha organizado la edición número 33 de su salón de empleo llamado "Eserp Talent Fair", Natalia Enseñat, ha recibido a los responsables de Recursos Humanos de las empresas participantes, entre las que se encontraban Adalmo, Balearic Marine Cluster, Barceló Hotels, Camper, C3PO, Decathlon, Destilerias Antonio Nadal, Disset Consultors, Essentially Mallorca, Grupo Bordoy, Grupo Cap Vermell, Grupo Iberostar, Grupo Piñero, Hospes Hotels, Hotel Treats, Kymton Aysla, Mac Hotels, Marriot, Marugal, Meliá Hotels, MTS Globe, OK Mobility, Proximia Havas, Roig Drive Mallorca, Sampol, THB Hotels, The Route 66, Travelingua y We Are Yellow. Todas ellas contaron con una mesa para entrevistar a los candidatos y la posibilidad de participar en el "speek corner" de la escuela.

Eserp Digital Business & Law School finaliza así en su sede de Palma de Mallorca la 33ª edición de la Eserp Talent Fair (salón del empleo) con más de 400 entrevistas que realizaron un centenar de participantes. En esta ocasión ha contado con la participación de treinta empresas y muchas ganas de convertir el salón de empleo en un auténtico espacio de 'networking'. Durante la jornada se realizaron una amplia gama de actividades, workshops, talleres formativos, rondas de entrevistas, role plays y speak corners.

Estas actividades, además, proporciona un espacio único para que los asistentes puedan interactuar y desarrollar habilidades clave para su crecimiento profesional. Así nos lo han contado alumnos de Eserp, como es el caso de Álvaro, Edurne y María... ¡Escuchen su testimonio!

Para Natalia Enseñat “esta edición de la Eserp Talent Fair ha sido un éxito. Ha cumplido con las expectativas y con una amplia participación tanto de empresas como de inscritos”. “Agradezco, además, a todas las empresas participantes su apoyo y colaboración. La escuela continuará trabajando para fomentar el crecimiento profesional y la inserción laboral de sus estudiantes y de su comunidad” añade Natalia.