migración

Baleares tratará de frenar la llegada de los dos primeros menores procedentes de Canarias

El vicepresidente primero del Govern y portavoz del Ejecutivo ha señalado que dentro de los diez días previstos alegará la propuesta y que, si no tiene éxito, se recurrirá a la vía judicial

Europa Press

Palma |

Migrantes llegados en una patera a Colònia de Sant Jordi (Mallorca)
Migrantes llegados en una patera a Colònia de Sant Jordi (Mallorca) | Fernando Franc

El Gobierno central ha comunicado esta semana la propuesta de traslado de los dos primeros menores migrantes procedentes de Canarias al amparo del decreto 2/2025 y de los decretos sucesivos, aunque el Govern balear ya anunciado su intención de frenar este traslado.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern, el vicepresidente primero del Govern y portavoz del Ejecutivo ha señalado que dentro de los diez días previstos alegará la propuesta y que, si no tiene éxito, se recurrirá a la vía judicial.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer