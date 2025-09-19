Baleares tratará de frenar la llegada de los dos primeros menores procedentes de Canarias

El Gobierno central ha comunicado esta semana la propuesta de traslado de los dos primeros menores migrantes procedentes de Canarias al amparo del decreto 2/2025 y de los decretos sucesivos, aunque el Govern balear ya anunciado su intención de frenar este traslado.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern, el vicepresidente primero del Govern y portavoz del Ejecutivo ha señalado que dentro de los diez días previstos alegará la propuesta y que, si no tiene éxito, se recurrirá a la vía judicial.