Baleares sigue a la cola de vacunación de niños, aunque al menos el 20% de menores de 12 años ya tiene una dosis

Un 21 % de niños de Baleares se ha vacunado contra la covid-19. Así lo ha asegurado la consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, este lunes. La vacunación infantil avanza en Baleares, aunque ha admitido Gómez que hace falta que se vacunen más niños, y ha cifrado en un 21 % el porcentaje de menores de 12 años que ha recibido una primera dosis contra la covid-19.

Gómez ha atribuido el hecho de que Baleares sea la última comunidad en porcentaje de niños vacunados al hecho de que el Servicio Salud decidió abrir inicialmente la vacunación pediátrica solo para edades de 9 a 11 años. Ha detallado llegaron 36.000 vacunas, y como había 40.000 niños en ese tramo, solo se abrió cita para ellos, y se aplazó a unos días más tarde la apertura de citas para los de 5 a 8 años.

"Después de las vacaciones pensamos que podremos recuperar con una cierta facilidad", ha añadido, en declaraciones durante una visita al espacio de vacunación Espai Quetglas, facilitadas por el Govern.

Gómez y la presidenta, Francina Armengol, han visitado el centro de vacunación infantil masiva que se ha habilitado por las tardes y los fines de semana en el Espai Francesc Quetglas de Palma para animar a los padres a vacunar a sus hijos de 5 a 11 años. La consellera ha explicado que entre semana, hay entre 700 y 750 citas diarias disponibles para vacunación pediátrica y el fin de semana unas 1.500 diarias. "Lo que necesitamos ahora es que todo el mundo pida cita", ha reclamado. Este lunes solo se vacuna a unos 160 niños. "Supongo que por ser el primer día es este espacio", ha dicho Gómez, que ha destacado que el centro está situado al lado de Ikea y que es fácil aparcar.

Sobre la decisión del Ministerio de Sanidad y las comunidades de limitar las cuarentenas a los grupos de alumnos con más de 5 positivos (cuando hasta ahora era a partir de 2 positivos), ha explicado que se debe a la irrupción de la variante ómicron, más transmisible, y "para garantizar la presencialidad". "Si no hay brote, no se cuarentena a los niños, a partir de 5 casos sí que se considera brote. En esa cuarentena de 7 días no se hacen pruebas", ha añadido y ha precisado que se valorará la posibilidad de hacer pruebas si son personas vulnerables como niños inmunodeprimidos si son contactos estrechos.

Ha admitido Patricia Gómez también el retraso en la comunicación de los resultados de pruebas que se está produciendo y lo ha achacado a que ha habido un volumen de casos "muy elevado" la última semana, "alrededor de 4.000 cada día y eso ha supuesto también una carga muy elevada en los sistemas de información y de volcado de datos". "Es cierto que antes e recibía en 24 horas y ahora ha habido casos que están tardando 36 o 48 horas en rebicir la comunicación, pero se recibe por SMS si uno es positivo o negativo", ha añadido.

Sobre el grado de ocupación de las UCI, que este lunes se sitúa en un 23,16 %, Gómez ha dicho que Baleares dispone "de 340 camas de UCI para covid y están ocupadas 78" y ha precisado que esta disponibilidad condicionaría otros espacios como las unidades de reanimación si es necesario. En cuanto a la falta de sanitarios en fiestas denunciada por los sindicatos, Gómez ha dicho que "los profesionales tenían derecho a descansar estos días" y algunos han hecho vacaciones y además hay más de 600 positivos y más de cien en vigilancia "que son unos 700 no están y que afecta a todos los ámbitos, público y privado". "Hemos de ir recuperando, con la posibilidad de aumentar en la medida que sea necesario. Ya tenemos a todos los profesionales incorporados y capacidad de habilitar también más unidades", ha asegurado Gómez.

Sobre quienes se hayan hecho pruebas con los test de antígenos que han sido retirados del mercado porque podían dar falsos positivos, la consellera ha dicho que en cuanto se tuvo constancia se inmovilizaron las partidas desde la Dirección General de Farmacia. Ha añadido que "hasta hace muy poco" se hacía prueba de confirmación en el sistema sanitario público cuando un autotest daba positivo. "La mayoría de gente quiero pensar que tienen esa confirmación. Yo un test positivo, lo consideraría positivo siempre", ha añadido.