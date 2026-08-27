Baleares considera "insuficiente" la ayuda a Ceuta y reitera su negativa a acoger menores de un reparto

El Govern balear ha considerado "insuficiente" la ayuda de 25 millones de euros para la atención de la infancia migrante en Ceuta y ha reiterado que la comunidad autónoma "no puede" acoger a menores procedentes de un reparto.

Así lo ha subrayado la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, en declaraciones a los medios tras finalizar la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, a la que ha asistido telemáticamente.

Igualmente, la consellera ha reiterado la petición de Baleares, junto con otras autonomías, de proceder al retorno de todas las personas migrantes y, en el caso de los menores, que se estudie "caso por caso" y, si es posible, se proceda a su reagrupación familiar en origen.

La reunión, a la que no han acudido Aragón, Extremadura y Castilla y León, tenía un único punto en su orden del día, sobre la ayuda para Ceuta, que ha sido aprobada por unanimidad de todas las autonomías presentes.