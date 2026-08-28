Amengual anuncia 300 VPO en Magaluf y Peguera durante la 797ª celebración del desembarco

El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha anunciado la promoción de 300 viviendas protección pública en Magaluf y Peguera, durante el acto conmemorativo del 797 aniversario del desembarco del Rei en Jaume, celebrado en la Cruz de Santa Ponça.

"Gobernar es conseguir que una familia pueda tener una casa en Calvià y construir aquí su vida", ha dicho Amengual, quien ha subrayado que "tristemente no existen soluciones milagrosas" para el problema del acceso a la vivienda, pero este año el consistorio ha entregado las llaves de 12 pisos de alquiler social y próximamente llegarán 4 nuevas promociones de viviendas de protección oficial.

Ha anunciado que "serán nada menos que 300 nuevos hogares para residentes que hayan vivido como mínimo 10 años en el municipio". Serán VPO en régimen de alquiler que se construirán en cuatro solares titularidad pública: 2 en Magaluf y 2 en Pequera, ha detallado en el discurso facilitado por el Ayuntamiento de Calvià.

La celebración, que ha abierto las fiestas del Rei en Jaume, ha comenzado con la intervención del alcalde que ha hecho balance de sus tres años al frente del consistorio, en una legislatura de "necesidades acumuladas, demasiados proyectos pendientes y muchas cosas que cambiar y mejorar". Ha manifestado su voluntad de mantenerse en el cargo tras las elecciones del año que viene: "Deseo que la fecha de mi futuro se extienda más allá del 2027", ha declarado.

El alcalde ha destacado el 'Plan Calvià millora' y "la inversión histórica en infraestructuras" para mejorar el asfaltado, aceras e instalaciones deportivas, con las reformas del Paseo Marítimo Gabriel Escarrer Juliá de Magaluf, el Bulevar de Peguera y la avenida Rei Jaume I en Santa Ponça.

También ha mencionado la compra y derribo de edificios obsoletos como el Hotel Teix, el Hostal Colón y 11 locales en Magaluf, para convertirlos en zonas verdes y aparcamientos, así como la futura reconversión de la Finca de la Torre de Torrenova. En seguridad, ha destacado el refuerzo de la presencia policial con unidades de drones y agentes de paisano.

Ha recordado además la gratuidad de la red de 10 'escoletes' municipales para favorecer la conciliación, la modernización de los 11 centros de educación infantil y primaria en colaboración con la Conselleria de Educación, la creación de la Escuela de Hábitos Saludables y el refuerzo de los programas para mayores. "Gobernar un municipio como Calvià es asumir que siempre habrá algo que mejorar y tengo aún más claro que quiero y me comprometo a seguir haciéndolo", ha concluido.

El pregón de las fiestas ha corrido a cargo del sacerdote Carlos Fuentes, rector de los núcleos de Calvià vila, Santa Ponça, Peguera y es Capdellà, y delegado episcopal de Medios de Comunicación del Obispado de Mallorca.

Ha destacado el valor unificador de las fiestas como "celebración de la vida" y ha incidido en la importancia histórica del desembarco, que forma parte de la memoria colectiva: "Nos recuerda que los pueblos que conocen y valoran su historia son también capaces de construir un futuro con raíces firmes y esperanza", ha asegurado.

Ha alabado el valor de las fiestas para "recordar que una comunidad no se construye únicamente con edificios o carreteras; una comunidad se construye con personas". Al acto han asistido los presidentes del Govern, Marga Prohens, y del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, y otras autoridades políticas, civiles y militares.