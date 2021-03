El alcalde de Palma cambia de nombre las calles de tres almirantes del siglo XIX por que hacen referencia a "barcos franquistas"

LEER MÁS El Ayuntamiento de Palma cambiará esta semana el nombre a 12 calles con simbología franquista

El Ayuntamiento de Palma cambiará durante esta semana el nombre de 12 calles con simbología franquista, entre ellas están las calles que llevan el nombre de tres almirantes: Churruca, Gravina y Cervera, que vivieron en el siglo XIX pero a las que se les considera con simbología franquista porque hacen referencia a barcos de la armada franquista.

Este cambio ha generado polémica en redes sociales y algunos usuarios han matizado al Ayuntamiento de Palma que esas tres vías no recibían nombre franquista al tratarse de los nombres de tres almirantes de Trafalgar.

Un usuario escribía en Twitter: Los almirantes Cervera, Churruca y Gravina no serían franquistas, murieron bastante antes de que naciese Franco.Toledo, la ciudad de las tres culturas, es un símbolo histórico de tolerancia, objetivo que os propongo para Palma. Y no sigo. Por favor dejad de hacer el ridículo".

Ante la polémica generada, el Ayuntamiento de Palma ha justificado el cambio de nombre las calles Almirall Cervera, Churruca i Gravina porque "hacen referencia a barcos de la armada franquista" y remitía a un usuario de Twitter a consultar los motivos de los cambios de todos los nombres en el censo de símbolos elaborado por el Gobierno de Baleares.

Estas tres calles están en el barrio de Son Armadams. La Plaza Almirall Churruca pasará a llamarse Plaza de Mateu Pruners; la calle Almirall Gravina será la de Angelí i Dulcet, y la del Almirall Cervera llevará el nombre de Pere Rossell.

Rifirrafe entre Pérez Reverte y el alcalde de Palma

El escritor Arturo Pérez Reverte ha llamado idiota al alcalde de Palma, José Hila, por considerar que las calles Almirall Churruca, Almirall Gravina y Almirall Cervera son vías que homenajean a barcos de la armada franquista y no a históricos personajes.

El escritor ha asegurado que "los destructores, que no cruceros, Churruca y Gravina no se llamaron nunca Almirante...nada. Lucían los nombres a palo seco, y se lo dice uno que creció junto a ellos en Cartagena".

Por su parte, el alcalde contestaba a Pérez Reverte y le explicaba que el nombre de esas tres calles se pusieron en "honor a tres navíos franquistas. Era 1937, el mismo año en que el bando nacional asesinaba al legítimo alcalde de la ciudad Emili Darder".

Tras la contestación de Hila, el escritor le ha rebatido: "No me importa su educación, sino su ignorancia o mala fe. Nunca hubo barcos franquistas o republicanos llamados Almirante Churruca o Almirante Gravina. Ninguno de los destructores así llamados llevó la palabra Almirante. Pastelee, que es su oficio, mas no insulte la inteligencia".

Con esta medida, el Consistorio tiene el objetivo de avanzar en democracia e igualdad, así como cumplir con la Ley de Memoria Democrática de 2018 y la "obligación moral" de eliminar estos símbolos de los espacios urbanos de Palma.

La alcaldesa de Toledo, en contra del cambio de nombre de la calle Toledo

Una de las 12 calles que cambiará de nombre también será la calle de Toledo de La Vileta, que pasará a llamarse Rafel Valls, algo que no ha gustado nada a la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón y que ha querido dejar claro su descontento con esta decisión en las redes sociales: "Como toledana y alcaldesa quiero expresar mi descontento ante la decisión de retirar el nombre de Toledo del callejero de Palma y he propuesto a su alcalde José Hila que Toledo siga teniendo una calle en la capital balear como Ciudad Patrimonio de la Humanidad.