La inversión extranjera en Baleares subió el 196 % hasta 786 millones en 2013

No obstante, la inversión extranjera productiva descendió en el resto de comunidades, incluida Madrid.



Los datos de la Secretaría de Estado de Comercio muestran que en España la inversión extranjera productiva -que excluye a las entidades de tenencia de valores extranjeros (ETVE), dinero que pasa por España para no permanecer- creció un 8,8 % en 2013, hasta 15.813 millones de euros.



Madrid y Cataluña, como consecuencia del efecto sede, reciben la mayor parte de la inversión, de modo que la Comunidad de Madrid absorbió el 54,6 % del total (8.635 millones) y Cataluña el 22,2 % (3.511 millones).



No obstante, Madrid recibió en 2013 un 7 % menos que el año anterior (-659 millones), mientras que en Cataluña aumentó un 31,5 % (842 millones).



La inversión aumentó en el País Vasco hasta los 984 millones (un 6,2 % del total e incremento anual del 130,2 %) y en Baleares (786 millones, 5 % del total e incremento del 196,1 %).



También aumentó la inversión en Castilla y León (un 890,2 %, hasta los 172 millones y el 1,1 % del total), en La Rioja (un 505,9 %, hasta los 53 millones), en Murcia (un 114,1 % hasta los 53 millones), en la Comunidad Valenciana (un 72,5 %, hasta los 166 millones), en Galicia (un 17,8 % hasta los 219 millones) y en Aragón (un 11,4 % hasta los 53 millones).



Por contra, además de en Madrid, la inversión descendió en Andalucía un 47,2 % y quedó en 311 millones de euros.



Se redujo también en Canarias (un -48,2 % hasta los 36 millones), Asturias (-64,1 y 22 millones), Cantabria (-35% y 14 millones), Castilla-La Mancha (-84,7 % y 8 millones de euros), Navarra (-95,5% y 7 millones) y Extremadura (-88 % y 4 millones).



Respecto a 2011, los descensos más notables son los de Madrid (de 17.161 millones a 8.365), Asturias (de 505 millones a 22) y Castilla-La Mancha (de 463 millones a 8)