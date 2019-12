El VAR castiga al Mallorca

El Sevilla gana 0-2 en Son Moix al Mallorca con el VAR como principal aliado. El conjunto que dirige Vicente Moreno tuvo la oportunidad de avanzarse en el marcador a los dos minutos de juego en una acción de Kubo que Lago Junior remata por encima de la portería cuando en la grada se cantaba el gol. A los veinte minutos Diego Carlos aprovecha el error de Reina en un saque de esquina para avanzar de cabeza a su equipo. En el minuto 43 Budimir consigue el empate en un centro desde la izquierda de Lumor que toca Lago Junior, no obstante, Gil Manzano consulta con el VAR y el gol no sube al marcador por fuera de juego. La afición despidió con pañuelos al colegiado. En la segunda mitad llega la puntilla con un penalti de Baba sobre Jordan que el Var no dudó en señalar. Ever Banega sentenció el partido. El consejero delegado, Maheta Molango, criticó la falta de criterio en las decisiones del VAR. El Mallorca pierde por acumulación de amarillas a Budimir y Baba para el primer partido del año en Granada.