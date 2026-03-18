Vadillo: "El año pasado y el anterior había gente con sobrepeso y se ganó la champions"

Antonio Vadillo ha querido apagar el incendio generado por el presidente del club, José Tirado. El técnico en Onda Cero ha recordado que el club ya ha logrado títulos de champions con jugadores con sobrepeso y que las declaraciones del máximo responsable del club no van a influir en el rendimiento en la Copa de España ni en las próximas competiciones. "José tiene esos prontos y no es la primera, ni la segunda, ni la segunda, ni la tercea ni la quinta ni la sexta, llevamos muchas ya. El año pasado había gente con sobrepeso y se ganó la champions, el anterior había gente con sobrepeso y se ganó la champions, Marcelo ha estado con sobrepeso siendo una guerra diaria y se ha ganado la champions. Es muy común en todos los equipos. Estas situaciones no son cómodas para nadie. Hay que tener cuidado con no encender los incendios".

14 convocados para la copa de España

Vadillo ha decidido llevarse a catroce jugadores a pesar de las manifestaciones de José Tirado apuntando la posibilidad de ir con doce. "Van a jugar los que yo diga, vamos catorce y de aquí al viernes veremos cuantos nos vestimos".El Illes Balears Palma Futsal jugará el viernes los cuartos de final ante el Manzanares a las seis de la tarde.