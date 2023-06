Siviero en Onda Cero: "El Mallorca no puede darse el lujo de no prestar atención a la cantera"

Gustavo Siviero vuelve al Mallorca para entrenar al Mallorca B en la tercera división balear. El técnico argentino llega ilusionado para reflotar el trabajo de cantera. "Vuelvo porque estoy ilusionado y por el interés que han mostrado de un tiempo a esta parte. También tocaba volver a casa para estar con la familia. El Mallorca no puede permitirse el lujo de no contar con la cantera. Hay que creer firmemente. Es un trabajo que los frutos no se ven de forma inmediata. En todos los equipos hay un jugador conocido en la isla o que han pasado por aquí. Hay que intentar que estén aquí y que nos aporten además de su calidad el sentido de pertenencia.

Tercera división

Siviero confía en contar con los mejores jugadores en edad de formación a pesar de jugar en la tercera balear. El técnico está convencido que si los futbolistas aprovechan las herramientas de trabajo no será un inconveniente para llegar al primer equipo." Reconocemos la riqueza de la cantera mallorquina y vamos a tratar de seducirlos para que se queden aquí. Hay muchos ejemplos de jugadores que incluso han jugado en categorías más bajas que la tercera balear y han tenido la oportunidad de mostrar sus cualidades en un equipo profesional. Hay que ofrecer las condiciones para que el futbolista tenga la oportunidad de cumplir su sueño".