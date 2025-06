Guillem Ballester: "Me sabe mal que Juli haya fichado por el Baleares"

Guillem Ballester lamenta que el héroe del ascenso en la tanda de penaltis haya fichado por el Atlético Baleares. El presidente del Porreres está convencido que para el guardameta mallorquín hubiese sido mejor continuar en el club teniendo en cuenta que el conjunto blanquiazul ha fichado a Pablo García. "He recibido una llamada del Baleares para decirme que es oficial y me ha sabido mal porque Juli es un gran portero pero sé a quién han fichado. Juli tendrá mucho trabajo para jugar y un portero tiene que jugar, me gustaría que jugase porque es un gran portero y una gran persona. Le ha faltado paciencia y el Porreres está en segunda federación".

Ilusión por jugar en segunda federación

El presidente del Porreres está muy ilusionado con el ascenso a segunda federación aunque reconoce que muchos jugadores quieren fichar porque valoran la seriedad del club. "Fue una locura porque no son horas para estar jugando un partido de fútbol. No vino ningún representante de la federación a Monzón pero siempre que he tocado puertas me han atendido. Esto es una locura porque me colapsaron el teléfono para darme la enhorabuena Hay jugadores que se ofrecen porque somos un club que cumple con todo lo pactado. Me enseñaron que cuando quedas en algo tienes que cumplir siempre y por eso quieren venir.