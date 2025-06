El Mallorca sigue sin solucionar problemas un mes después de finalizar la liga y rechaza a Lucas Boyé

El Mallorca sigue sin ponerse nervioso y disfrutando del verano un mes después de finalizar la liga. Alfonso Díaz ha aparecido sonriente en pistas de pádel y junto a Ben Shelton. El CEO de negocio también ha disfrutado del concierto de Joaquín Sabina mientras el club recuerda en sus redes sociales vivencias del pasado como el debut en primera división de Luka Romero hace cinco años. En el aspecto deportivo el único movimiento es la renovación de Mateo Jaume a quince días del regreso los entrenamientos. Jagoba Arrasate podría encontrarse con los mismo futbolistas que sumaron 18 puntos en la segunda vuelta pendiente de que el club resuelva la situación de Greif, Leo Román, Maffeo, Copete y Larin entre otros. Por su parte, El guardameta del Mallorca B, Pere Joan, no ha renovado y todo hace indicar que abandonará la entidad. El Porreres no descarta tocar su puerta después de perder a Juli Rivas que se ha comprometido con el Baleares. Lo más destacado en los últimos días es el fichaje de Robert Navarro por el Athletic Club de Bilbao que era un secreto a voces. El club espera presentar en breve la campaña de abonados.

Lucas Boyé

Entre los ofrecimientos y movimientos de agentes está Lucas Boyé. El Real Mallorca no está por la labor de prestar atención a día de hoy al delantero de 29 años que ha jugado en el Granada después de formar parte del Elche. No obstante, no se descarta si Larin acaba saliendo y no aparece nada mejor en el mercado. La dirección deportiva no contempla refuerzos en ataque mientras sigan formando parte de la plantilla Muriqi, Larin, Abdón y Marc Domenech. El Real Mallorca ha cerrado al Hamburgo para disputar el Trofeu Ciutat de Palma el próximo 9 de mayo en Son Moix coincidiendo con la gira Gigante de Leiva que aterrizá en la isla el mismo día del partido.