Sebastià Oliver: "La camiseta que ha sacado el Mallorca es terrible y horrorosa, no tiene nada de retro"

La afición del Real Mallorca rechaza la camiseta 'retro' presentada por el Real Mallorca para disputar la jornada 31 ante el Rayo Vallecano en Son Moix. El presidente del Moviment Mallorquinista, Sebastià Oliver, está indignado con la propuesta del club apostando por una camiseta inédita a lo largo de la historia. "Lo primero es ir a Elche a que nos escuchen y sacar el partido. Me ha parecido terrible, es horrorosa, no tiene nada que ver con nuestra historia, no tiene nada de retro, es una camiseta nueva para vender cuatro camisetas. Es mi mi opinión de la gente que me ha llamado, no ha habido nadie que me haya dicho que le gusta. Es una detrás de otra y esto no se puede hacer".

400 seguidores en Elche

La afición del Real Mallorca apoyará al equipo mañana en Elche. Unos 400 seguidores acudirán al Martínez Valero para animar a los futbolistas con el objetivo de sumar los tres puntos que dejarían al equipo dirigido por Martín Demichelis cinco puntos por encima del descenso a falta de nueve jornadas para finalizar la temporada.