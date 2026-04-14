Pep Sansó: "Carlos García Cuesta y Carlos Vicens han dado reconocimiento a los técnicos de Baleares"

Pep Sansó sigue trabajando en la sombre con responsable del área de entrenadores de la federación balear de fútbol. Apartado de los focos intenta mejorar el nivel de los futuros entrenadores teniendo muy en cuenta los grandes referentes de la isla como Serra Ferrer, Carlos Cuesta, Carlos Vicens, Toni Ordines o el preparador físico, Rafel Pol. "Lo que antes era el comité de entrenadores lo llevo yo con la formación. Los entrenadores que ficha la federación lo lleva la dirección deportiva. Antes para ser entrenador profesional tenías que ser primer entrenador y Serra Ferrer será el exponente más claro. No hay ninguna duda que Serra Ferrer es el mejor entrenador mallorquín de la historia. Ahora ha surgido el entrenador auxiliar lleva a que los cuerpos técnicos son de siete u ocho personas. Dos de los mejores entrenadores del mundo como Pep Guardiola o Arteta han tenido una mano derecha que ha sido un mallorquín y a día de hoy, Carlos García Cuesta entrenando al Parma o Carlos Vicens al Braga de Portugal, nos ha dado el reconocimiento de entrenar al máximo nivel, sin olvidar a Toni Ordines o una institución como Rafel Pol en el PSG"

Reuniones con clubes

La federación Balear ha iniciado una rueda de reuniones con los clubes para valorar el sistema de competición para la próxima temporada. Pep Sansó no tiene una influencia directa pero destaca que la federación organiza las competiciones en función de las necesidades de los diferentes clubes. "Algunas variantes afectan a categorías amateurs eliminando algunas categorías. También intentamos que los clubes puedan elegir categoría".