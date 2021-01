Parera quiere irse

Miki Parera quiere dejar el Mallorca. El guardameta mallorquín ha cargado contra el club y pide que le dejen salir. " Después de 3 mercados pidiendo salir cedido, dejándome el año pasado como 3er portero el último día de mercado cuando se me había asegurado que no sería así...solo pido que me dejen seguir mi camino. He dado todo por el club desde que tenía 12 años, me he entregado al máximo y hemos conseguido cosas muy bonitas juntos. Por todo esto creo que merezco poder salir dignamente de la que considero mi casa. "