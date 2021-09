Miguel Bestard " yo creo que hay que jugar a las doce "

Miguel Bestard es partidario que los equipo de la primera y segunda federación jueguen a las doce del mediodía independientemente de la temperatura en cada una de las ciudades. El presidente de la federación balear de fútbol defiende los derechos televisivos establecidos para mantener los horarios pactados." No se puede solucionar porque hay un acuerdo con una empresas. Los horarios con el verano terminado lo malo ya ha pasado. Creo que aunque haga calor hay que jugar porque no se pueden jugar los partidos a la misma hora, Al entrenador igual no le preocupa pero igual al presidente sí. Yo voy más lejos, durante el verano hemos tenido campus con niños al sol durante cuatro horas. Queremos lo mejor pero la gente está más alterada que antes ".

Bestard expresó su opinión en Onda Cero sobre el 0-29 que consiguió el Baleares infantil ante el Bellver con el objetivo de buscar soluciones de forma consensuada para no herir sensibilidades con este tipo de resultados. " Nosotros en una asamblea con la conselleria d esports se propuso que en categorías alevines hacia abajo con 10 goles de diferencia se parase, pero no se habló en infantiles, cadetes o juveniles. Es una barbaridad pero no podemos hacer nada porque así es el reglamento. Miraré los grupos cuando llegue a Palma pero cuando los mejores equipos tienen a los mejores jugadores puede pasar. Es una barbaridad, no puedo entrar en lo que hacen los entrenadores o clubes. Estoy en Madrid y hablamos de todo porque empiezan las competiciones para que haya orden y los jóvenes puedan jugar que es lo importante ". Bestard forma parte de la junta directiva de la federación española con responsabilidad en el fútbol base. Desde hace años ha sido su gran pasión hasta el punto que llegó a ser seleccionador balear antes de convertirse en presidente de la federación balear. Bestard no ha faltado a las citas de las diferentes selecciones con un trato muy cercano y humano para todos los jugadores y técnicos que han pasado por la selección. Durante su mandato ha conseguido que puertas de la federación balear estén abiertas para cada uno de los clubes que forman parte de la comunidad balear con el objetivo de ayudar a solucionar los problemas que cada club pueda tener. Bestard se ha ganado el respeto de los diferentes presidentes del fútbol balear por el trato y la dedicación que ha puesto desde el primer días,