Fútbol

Messow: "Estoy convencido que si ascendemos Luis seguirá"

El director general del Atlético Baleares destaca el trabajo de Luis Blanco

Paco Muñoz

Palma |

El Atlético Baleares tendrá el domingo la posibilidad de reducir la distancia con el Sant Andreu si consigue la victoria. Patrick Messow es consciente que los tres puntos son muy importantes para seguir con opciones de ascender de forma directa a primera federación. El director general del club confía en el cuerpo técnico y la plantilla para afrontar el partido. "Está claro que el partido del domingo es muy clave por la lucha del primer puesto y si conseguimos la victoria estaremos por la lucha y si perdemos se complica. Sabemos los que nos jugamos el domingo, por con la experiencia lo vamos a preparar con normalidad, tranquilidad y una buena semana de entreno porque no se acaba ahí"

Luis Blanco

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Messow espera que Luis Blanco siga al frente del equipo la próxima temporada y si es posible consiguiendo el ascenso a primera federación. El director general destaca el trabajo del técnico después de conocer numerosos inquilinos del banquillo a lo largo de los últimos doce años. "No vamos a comentar detalles del contrato pero estoy convencido que si logramos el objetivo y estamos en primera federación Luis va seguir, con Luis creo que hemos acertado y se trabaja muy bien"

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